El Puerto frena el proyecto de la torre hasta que no se despeje el horizonte judicial

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga paraliza el expediente de la Torre del Puerto, hasta que no se despeje el panorama judicial y a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resuelva los recursos sobre la modificación del Plan Especial que han presentado tanto Real Academia de Bellas Artes de San Telmo como miembros de la plataforma 'Defendamos nuestro horizonte'. En una reunión celebrada este jueves, el Puerto ha analizado y adoptado diversas decisiones sobre sus líneas de actuación y, "por prudencia", pero también por "economía procesal", ha decidido no realizar, por ahora, ninguna actuación adicional en el expediente concesional vinculado a este proyecto hotelero en la plataforma del Dique de Levante.

La tramitación de la Torre del Puerto dio el pasado 26 de noviembre dado un paso hacia atrás cuando Puertos del Estado devolvió al órgano portuario de Málaga el proyecto que le envió, a finales de octubre, del polémico hotel de lujo de 144 metros de altura diseñado por David Chipperfield. Entre las observaciones realizadas por este organismo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, destacan las relativas a la acreditación del interés general de esta actuación. Y, además, se sugiere la posibilidad de realizar un nuevo concurso, tras los cambios experimentados por el proyecto en la década que, prácticamente, acumula de tramitación.

Según ha explicado la Autoridad Portuaria, esta decisión se adopta a la vista de las dudas existentes sobre el procedimiento seguido y de las consideraciones trasladadas por Puertos del Estado. En ese contexto, el Consejo considera oportuno paralizar cualquier actuación administrativa hasta que se produzcan los correspondientes pronunciamientos judiciales.

En concreto, el Puerto de Málaga supedita cualquier avance a lo que resuelva el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre los recursos contencioso-administrativos que están en tramitación y que afectan a la Modificación del Plan Especial del Puerto de Málaga.

¿Qué pasará si el fallo es favorable?

Si las resoluciones judiciales resultan favorables, la Autoridad Portuaria de Málaga solicitará un informe a la Abogacía del Estado en Málaga para determinar, desde el punto de vista jurídico, la compatibilidad entre el proyecto básico que sirvió de base a la Competencia de Proyectos de 2016 y el proyecto básico presentado posteriormente por la entidad interesada. Ese análisis se plantea como paso previo a cualquier resolución que, en el futuro, se estime oportuno adoptar.

De este modo, toda la tramitación queda, de nuevo, al frenada en seco. Y, de alguna manera, se gana tiempo hasta la convocatoria de unas hipotéticas elecciones generales en el año 2026 que pueda propiciar un cambio de Gobierno.

Del mismo modo, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha acordado no admitir la solicitud presentada por la Academia de San Telmo para personarse como interesada en el expediente concesional vinculado al proyecto hotelero. Según el acuerdo, la decisión se apoya en los informes técnicos y jurídicos emitidos, que concluyen que la institución "carece de legitimación activa", en este procedimiento administrativo y que, por tanto, no resulta de aplicación la normativa invocada en su petición, según ha informado el Puerto.

Como consecuencia de esa inadmisión, el Consejo de Administración señala que no procede entrar a valorar el resto de pretensiones formuladas por la Real Academia.

Nave de frío junto a la Puerta de San Andrés

En la misma sesión, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga ha aprobado los pliegos de bases del concurso para adjudicar, mediante concesión administrativa, una parcela situada en la explanada junto a la puerta de San Andrés que permitirá la construcción y explotación de una nave destinada a la recepción, almacenamiento y entrega de productos refrigerados, una infraestructura que actualmente no existe en el recinto y que, según el Puerto, es “muy demandada” por los operadores.

Con esta iniciativa, la Autoridad Portuaria señala que el Puerto de Málaga refuerza su capacidad logística y mejora su competitividad en el tráfico de mercancías. El concurso se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, a partir de ese momento, se abrirá un plazo de dos meses para la presentación de ofertas.

Aprobado el Plan de Acción Comercial del Puerto de Málaga 2026

En la misma reunión, el Consejo de Administración ha aprobado el Plan de Acción Comercial del Puerto de Málaga para 2026, un documento que fija objetivos y actuaciones para impulsar el crecimiento y la diversificación de los tráficos, consolidar relaciones comerciales existentes e identificar nuevas oportunidades de negocio.

La Autoridad Portuaria indica que este plan se concibe como una herramienta dinámica, adaptable a la evolución de los mercados y a la incorporación de nuevos tráficos, con el objetivo de reforzar la posición del Puerto de Málaga como enclave estratégico en el ámbito marítimo-portuario nacional e internacional.

Cruceros atracados en el Puerto de Málaga. / L. O.

Previsión de cierre de 2025: mercancías y cruceros

La Autoridad Portuaria prevé cerrar el ejercicio 2025 con un balance “especialmente positivo” en tráficos, tanto en mercancías como en cruceros. En mercancías, la previsión sitúa el volumen total en torno a 5,36 millones de toneladas, una cifra que, según el Puerto, refleja el comportamiento de la actividad portuaria y refuerza su papel como nodo logístico.

En cruceros, la previsión para 2025 es de 330 escalas y alrededor de 530.000 pasajeros, unos datos que apuntalan al Puerto de Málaga como destino del Mediterráneo occidental y, según la Autoridad Portuaria, con impacto directo sobre la economía local y el sector turístico.