Recuperan 9.200 € que un vecino de Málaga invirtió en una plataforma cripto fraudulenta tras enamorarse de una falsa ejecutiva

La Policía Nacional ha recuperado 9.200 euros que un vecino de Málaga había invertido en una plataforma fraudulenta de criptomoneda tras ser manipulado emocionalmente por una falsa ejecutiva. La investigación atribuye los hechos a una trama transnacional asentada en Tailandia y Filipinas dedicada a cometer fraudes financieros a través de plataformas web de inversión y técnicas de persuasión de índole sentimental.

La investigación de los ciberagentes de la Comisaría Provincial arrancó tras la denuncia de un ciudadano que manifestó ser víctima de una estafa a través de internet. Explicó que había contactado con una supuesta ejecutiva de una multinacional minera británica a través de un falso perfil profesional online con la que poco a poco fue intimando con conversaciones a través de WhatsApp y videollamadas esporádicas.

La investigación ha detectado movimientos de la organización por valor de más de 45 millones de dólares, por lo que no se descarta que haya cientos de víctimas por todo el mundo

Una vez consolidada una "relación afectiva y de mayor confianza", la mujer lo convenció para invertir en una plataforma de criptomonedas con la promesa de obtener grandes y rápidos beneficios. La Comisaría Provincial ha explicado que el denunciante invirtió hasta 9.200 euros en criptomonedas creyendo que participaba en un esquema de inversión legítimo que contaba con una web muy bien diseñada y aparentemente fidedigna que informaba de las supuestas ganancias generadas. Pasado un tiempo, el perjudicado se percató que no podía disponer ni recuperar los fondos, exigiéndole el sistema nuevos pagos en concepto de comisiones para poder tener acceso a los beneficios.

Más de 30 billeteras

Debido a la complejidad de la investigación de este tipo de delitos, los ciberagentes se centraron en el rastreo del flujo de dinero, que se había dispersado a través de más de 30 billeteras en la red controladas por la organización. "Descubrieron un entramado de cuentas vinculadas a bolsas de valores para activos digitales radicados en paraísos fiscales, donde se detectaron movimientos por valor de más de 45 millones de dólares, al parecer relacionados con actividades ilícitas, han explicado.

Según la Policía Nacional, la web de la organización se encontraba alojada detrás de servicios de protección de identidad digital, lo que dificultaba la trazabilidad e identificación de sus administradores. La situación se complicó todavía más cuando el sitio fue dado de baja poco después de formalizarse la denuncia.

Tailandia y Filipinas

Finalmente, gracias a la cooperación policial internacional y el cruce de información con agencias de diversos países, los investigadores identificaron como responsables de los hechos a varios sospechosos de origen asiático que operaban desde Tailandia y Filipinas, solicitándose la colaboración de Interpol para la localización y bloqueo de activos. Aunque los fondos estafados en este caso ascienden a 9.200 euros y ya han sido recuperados, las pesquisas apuntan a que la misma trama podría haber defraudado a cientos de víctimas alrededor del mundo, sumando varios millones de dólares en activos.