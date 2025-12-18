Lidl afirma que su peso en el PIB y el empleo de Málaga sube y ronda ya los 373 millones de euros

La cadena de supermercados Lidl ha reforzado de forma notable su contribución a la economía malagueña con un incremento del 18% en su impacto sobre el PIB provincial respecto al año anterior. En tan solo un ejercicio, la compañía ha sumado más de 56 millones de euros adicionales, pasando de 316,3 millones en 2023 a 373 millones en 2024, cifra que equivale al 0,95% del PIB total de Málaga. Lidl tiene 33 supemercados en la provincia malagueña, y un total de más de 140 en Andalucía.

Así lo refleja el Informe de Impacto Corporativo de Lidl en España 2024, llevado a cabo por la consultora independiente PwC, que analiza de manera detallada la contribución económica y social de la cadena de supermercados durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2025.

De estas cifras, 56 millones de euros corresponden al impacto directo de Lidl en Málaga, mientras que los 317 millones restantes se derivan del efecto indirecto e inducido de su actividad económica en la provincia. Con estos resultados, Málaga se posiciona como la provincia andaluza donde Lidl genera un mayor impacto directo en el PIB, y la tercera de España, únicamente por detrás de Barcelona y Madrid.

Además, siguiendo con el análisis de PwC, Lidl se consolida como uno de los mayores motores de empleo en Málaga. En solo doce meses, la compañía ha logrado aumentar un 17,5% su impacto laboral, generando más de 7.643 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos. Esto equivale al 1,01 % del empleo total de la provincia.

Gracias a la expansión y actividad de Lidl en la provincia, la cadena de supermercados cuenta ya con 948 empleados directos en Málaga, lo que la sitúa como la provincia andaluza con mayor plantilla de la cadena y la tercera de toda España, solo superada por Barcelona y Madrid.

Andalucía, crecimiento del impacto económico y laboral

A nivel de Andalucía, el estudio expone que en tan solo un año, Lidl ha incrementado su contribución al PIB andaluz en un 7%, alcanzando la cifra histórica de más de 2.020 millones de euros, lo que representa el 1,05% de la riqueza total de la comunidad y la convierte en la cifra más alta a nivel nacional en términos absolutos.

Además, la empresa se consolida como un pilar del empleo al vincular a su actividad cerca de 43.000 puestos de trabajo (el 1,24% del empleo total andaluz). Este compromiso también se extiende al sector agroalimentario, ya que la cadena es responsable del 11% de las exportaciones de productos andaluces, equivalentes a 1.688 millones de euros.

Desde su llegada a Andalucía en 1994, la cadena ha consolidado una fuerte implantación con más de 140 tiendas y tres plataformas logísticas claves ubicadas en Dos Hermanas (Sevilla), Málaga y Escúzar (Granada), que refuerzan su papel como motor económico y laboral del territorio.