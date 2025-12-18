Unicaja plantea un ajuste progresivo de la red de oficinas en zonas como Málaga en 2026 sin despidos y con nuevas contrataciones

Unicaja ha comunicado a los sindicatos en una reunión de la mesa de relaciones laborales celebrada esta semana en Madrid su intención de realizar a lo largo de 2026 un proceso de "ajuste del modelo de negocio" que supondría el cierre de determinadas oficinas y la apertura de otras nuevas. Según la información transmitida por las propias fuerzas sindicales, las primeras zonas de actuación serán Málaga, Madrid y la zona de Andalucía Occidental, para posteriormente pasar al resto de territorios.

La entidad ha trasmitido durante la reunión que quiere establecer un modelo de oficina de al menos cinco o seis empleados por sucursal, en línea con la media del sector financiero. El objetivo de esta reestructuración de la red sería reforzar un nuevo modelo de atención "más especializada". Unicaja tiene 945 oficinas en España y, de ellas, 120 en Málaga.

Según afirman los sindicatos, Unicaja ha asegurado que en todo este proceso no habrá despidos de personal, sino que, el contrario, se producirán nuevas contrataciones para las sucursales. También se ha explicado que estas medidas permitirán a la plantilla mejorar el disfrute de los permisos y las medidas de conciliación.

Unicaja: un plan por fases que no implicará reducción de plantilla

Por su parte, fuentes de la propia Unicaja han explicado a este periódico que la entidad ha informado una "propuesta" para evolucionar su red de negocio mediante "un aumento de la plantilla media por oficina, alineada con las mejores prácticas del sector y orientada a mejorar la experiencia de cliente y la eficiencia operativa".

"Este refuerzo también permitirá una mejor organización interna, en línea con el compromiso de Unicaja con la mejora del entorno laboral", han añadido.

"Se está definiendo un plan de acción por fases que se implantará progresivamente y que no implicará reducción de plantilla. Dentro del compromiso de la entidad por la transparencia en el marco de sus relaciones laborales, la iniciativa ya ha sido comunicada a la representación sindical, que recibirá más información conforme avance cada fase", han comentado desde la entidad.

Próximas reuniones

El banco ha emplazado a los representantes de los trabajadores a próximas reuniones para informarles de más detalles del proceso. En principio, los detalles se conocerán a lo largo del primer trimestre de 2026, antes de que las actuaciones se pongan en marcha.

Los sindicatos esperan que las nuevas contrataciones que se puedan producir sirva también para reactivar los traslados voluntarios pendientes que tienen solicitados algunos trabajadores.

Una oficina de Unicaja. / L. O.

Expandir el sistema de guardias

El banco malagueño ha planteado además, dentro del plan para la continuidad del negocio, expandir el sistema de guardias en el área de tecnología para garantizar en todo momento la prestación del servicio. Este sistema de guardias será de adscripción voluntaria y estará vigente hasta el fin del plan estratégico actual, que culmina a finales de 2027.

Asimismo, Unicaja ha planteado expandir el sistema de guardias en el área de tecnología para asegurar la continuidad del negocio ante cualquier incidencia. Este mecanismo, que será de adscripción voluntaria y remunerada, se mantendrá vigente hasta la finalización del actual plan estratégico a finales de 2027.

Los requisitos para los interesados serán la dotación de teléfono y ordenador corporativos, una conexión a internet óptima, y una distancia máxima de una hora de los centros para los que se preste esa guardia.