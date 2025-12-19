El BEI y Unicaja movilizan 400 millones de euros de financiación para pymes y midcaps en España

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Unicaja han firmado un acuerdo de garantía por valor de 200 millones de euros que permitirá a Unicaja movilizar hasta 400 millones de nueva financiación para apoyar a pymes y midcaps (empresas de mediana capitalización) españolas con foco en regiones de cohesión. El BEI es la institución de financiación a largo plazo de la Unión Europea cuyos accionistas son sus estados miembros.

El objetivo es ampliar la oferta de financiación disponible para que estas empresas puedan realizar inversiones que refuercen su competitividad y resiliencia, contribuyendo a su crecimiento y a la creación de empleo. La financiación también podrá destinarse a cubrir las necesidades de liquidez de las compañías.

Este es el primer acuerdo de garantía firmado entre el BEI y Unicaja y se incluye en la colaboración que esta institución europea despliega con todos los intermediarios financieros para canalizar financiación a la "columna vertebral" del tejido productivo español que conforman pymes y midcaps. Se espera que aproximadamente el 60% de las empresas beneficiarias estén localizadas en regiones de cohesión.

Apoyo a la competitividad de las pymes

“Este acuerdo con Unicaja refuerza el compromiso que ambas instituciones mantienen de apoyar la competitividad y resiliencia de las pequeñas y medianas empresas españolas. La movilización de 400 millones de euros de nueva financiación permitirá a estas empresas acometer inversiones que son clave para su crecimiento y la creación de empleo especialmente en regiones de cohesión", ha señalado la directora de Instituciones Financieras del BEI, Gemma Feliciani.

Por su parte, el director general de Negocio de Empresas de Unicaja, Jesús Ruano, ha señalado que, para el banco malagueño, "respaldar el crecimiento y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas no es solo una prioridad: es parte de nuestra visión estratégica"

"La colaboración con el BEI refuerza este compromiso y nos permite dar un paso más en esa dirección. Gracias a este nuevo convenio, podemos ofrecer soluciones financieras más flexibles y adaptadas a la realidad de las empresas, facilitando que transformen sus proyectos en oportunidades concretas”, ha afirmado.

La sede central de Unicaja en la avenida de Andalucía, en Málaga. / Alex Zea

Palanca para grandes proyectos

Asimismo, ha subrayado que este acuerdo se convierte en una palanca para impulsar más proyectos y de mayor envergadura, manteniendo siempre un "control riguroso" del riesgo. "Nuestro objetivo es claro: fortalecer el tejido empresarial y generar un impacto positivo y duradero en la sociedad”, ha añadido.

Este acuerdo con Unicaja refleja el papel del Grupo BEI en la promoción de instrumentos financieros que ayudan a desbloquear capital para impulsar proyectos que apoyan a pymes, reducir el riesgo asumido por las entidades financieras y reforzar la Unión de los Mercados de Capitales de la UE, una de sus ocho prioridades estratégicas. Los acuerdos también contribuyen a otra de ellas, como es la cohesión económica, social y territorial en la UE.

Sobre el Grupo BEI

El BEI financia inversiones que contribuyen a los objetivos estratégicos de la UE mediante el impulso de la acción por el clima y el medio ambiente, la digitalización y la innovación tecnológica, la seguridad y la defensa, la cohesión, la agricultura y la bioeconomía, las infraestructuras sociales, la Unión de los Mercados de Capitales y una Europa "más sólida en un mundo más pacífico y próspero".

El Grupo BEI, que también incluye el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), firmó casi 89.000 millones de euros en nueva financiación para más de 900 proyectos de alto impacto en 2024, impulsando la competitividad y la seguridad de Europa.

Aproximadamente la mitad de la financiación del BEI dentro de la Unión Europea se destina a las regiones de cohesión, en las que la renta per cápita es inferior a la media de la UE, mientras que casi el 60% de las inversiones anuales del Grupo BEI se destina a respaldar la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental.

En España, el Grupo BEI ha firmado una nueva financiación por valor de 12.300 millones de euros para más de 100 proyectos de alto impacto en 2024, contribuyendo a la transición ecológica y digital del país, el crecimiento económico, la competitividad y la mejora de los servicios para sus ciudadanos.