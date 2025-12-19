Informática
Bernardo Quintero desentraña el misterio del virus informático "Málaga 1991" y se reúne con el hijo de su autor
El fundador de Virus Total logra descifrar un enigma de 33 años e identifica a Antonio Enrique Astorga 'Kike', como el artífice de aquel código que afectó a la UMA
El malagueño Bernardo Quintero, fundador de Virus Total, ha cumplido este viernes un sueño largamente esperado tras resolver el misterio de uno de los primeros virus informáticos detectados en la provincia, que afectó en el curso 1991-1992 del pasado siglo a los ordenadores de la antigua Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de Málaga (UMA), situada entonces en el campus de El Ejido.
Tras días de una intensa investigación a través de redes sociales, y con el apoyo en la difusión de noticias como la publicada en este medio, Quintero ha podido identificar por fin, 33 años después, al que fuera el autor de aquel código de 2610 bytes que en su día puso "en jaque" a los laboratorios de la Universidad y que todavía hoy aparece en bases de datos de antivirus de todo el mundo.
Así, sus pesquisas le han llevado a averiguar que el artífice de aquel primigenio virus (que fue además clave para la vocación de Quintero por el mundo de los antivirus) fue Antonio Enrique Astorga 'Kike', que estudió la Politécnica durante aquellos años, y que -curiosidades del destino- fue profesor de informática en el I.E.S. Miraya de Torre del Mar, en Vélez-Málaga, a pocos kilómetros de la casa de Benardo Quintero.
Astorga falleció, por desgracia, hace unos años, pero Quintero ha podido contactar con su familia y se ha reunido con su hijo, Sergio Astorga, con el que ha compartido unos entrañables momentos de recuerdo. La cita ha tenido lugar en el Centro de Ciberseguridad de Google en Málaga, junto al paseo de la Farola.
Un encuentro muy emotivo en la sede de Google
"Ayer noche, a las 23:18, hablé con Sergio Astorga Segovia. Fue una conversación extraña y preciosa: yo explicándole que un experimento universitario de su padre fue, sin que nadie lo supiera, parte del origen de mi vocación. Él, sorprendido y orgulloso, intentando encajar una historia que conocía solo de oídas. Recordaba que su padre había mencionado algo cuando él era pequeño, pero sin detalles. Y apenas un par de años después, el cáncer se lo llevó. Esta misma mañana nos hemos visto en persona. Hemos podido charlar con calma. Y he conocido un poco mejor a KIKE: un colega brillante que se merece ser reconocido como un pionero de la ciberseguridad en Málaga. Y que, sin llegar a ser consciente, me ayudó a despertar una vocación que definiría toda mi carrera", ha comentado Quintero en sus redes sociales.
"Sergio y yo seguiremos viéndonos. Acaba de terminar Ingeniería del Software en la UMA y lo ha compaginado con Matemáticas por la UNED. Tiene interés en ciberseguridad y computación cuántica. Seguro que coincidiremos más de lo que pensamos", ha añadido el responsable de Virus Total.
Una intensa investigación
Quintero, que ha sido nombrado este año doctor honoris causa de la UMA, relata además la completa investigación desarrollada estos días para averiguar quién estaba detrás del virus, mientras le llegaban por redes sociales muchos comentarios, teorías y nombres.
"Descubrí que el virus escondía en su interior cadenas que me pasaron totalmente desapercibidas cuando lo analicé siendo un adolescente. A simple vista parecían caracteres sin sentido. Pero cuando se cumplía una condición: año 1992 o superior y día 1 de cualquier mes. Se activaba una rutina que iba leyendo esos bytes, les restaba 100 y los imprimía por pantalla. El resultado: dos líneas con un mensaje contra ETA", señala.
Pero la pista definitiva era mucho más sutil y llevaba ahí desde el principio. "Dos bytes, 4B 49 (“KI” en ASCII). No eran ninguna instrucción. Estaban colocados en el código del virus, justo antes del segmento de la imagen para infectar el sector de arranque de los dicos. Sin duda era una especie de firma", apunta. Quintero, gracias a su trabajo en VirusTotal (ventajas de tener la mayor base de datos de malware de la industria), logró sacar de esa “KI" la frase “KIKESOYYO”.
En paralelo, y a través de un conocido que también estudió en la Politécnica durante aquella época, Quintero escuchó hablar de un estudiante de esos años llamado Antonio Astorga (ya fallecido) como posible autor del código.
"Nunca tuvo intención de hacer nada malo, más que sacar aquellos mensajes sobre ETA y probarse como programador", le explicaron. Todas las piezas terminaron de encajar cuando estos días, al contactar con su familia, descubrió que en realidad se llamaba Antonio Enrique y que lo llamaban "KIKE".
Dos bytes, un autor y 33 años: la historia completa del Virus Málaga
Quintero ha contado la historia que acabó iniciando VirusTotal en su página de LinkedIn. Fue hace 33 años, en laboratorios de la Politécnica de Málaga cuando un virus de 2610 bytes puso patas arriba los PCs. "Mi profesor (Adolfo Cid) me retó a limpiarlo a cambio de subir nota en mi primer año en la universidad. Acepté. Y sin saberlo, aquel reto fue una de las primeras piedras del camino que acabaría llevándome a VirusTotal y poder traer Google a Málaga. Hace unos días publiqué en LinkedIn un “SE BUSCA” pidiendo ayuda a cualquiera que hubiera estudiado en Málaga a principios de los 90. Buscaba nostalgia, talento, poder agradecerle a su autor el reto que me supuso (y el empujón a mi carrera) y, sobre todo, cerrar el círculo.Medios de comunicación también se hicieron eco de la historia y ayudó a que llegara a maś personas ( gracias Málaga Hoy,La Opinión de Málaga y Xataka). La respuesta fue brutal. Gracias de corazón a toda la comunidad... [leer artículo completo]
