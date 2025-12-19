El Cabildo Catedral de Málaga lanza sus canales oficiales en redes sociales

El Cabildo Catedral de Málaga ha dado un importante paso hacia la modernización de su comunicación con la puesta en marcha de sus canales oficiales en redes sociales. Esta iniciativa busca conectar más directamente con la sociedad, compartiendo la vida, historia y actividad diaria de la Catedral de una manera accesible y actual.

A través de sus nuevos perfiles en plataformas como X, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, el Cabildo ofrecerá contenido variado y actualizado sobre el patrimonio histórico y artístico de la Catedral, su función religiosa y cultural, así como los eventos más destacados que se celebran en este emblemático templo.

Uno de los ejes principales de esta estrategia de comunicación será el seguimiento del gran proyecto de restauración del techo de la Catedral, un proceso crucial para la conservación y proyección futura de este importante monumento. Esta obra, que marca un hito en la preservación del primer templo de la diócesis, contará con actualizaciones periódicas en los nuevos canales del Cabildo.

Redes sociales del Cabildo Los interesados podrán seguir las novedades del Cabildo en sus nuevas redes sociales: Twitter (X) @malagacatedral

(X) @malagacatedral Instagram @cabildocatedralmalaga

@cabildocatedralmalaga TikTok @cabildocatedralmalaga

@cabildocatedralmalaga Facebook [Catedral de Málaga]

[Catedral de Málaga] YouTube @CabildoCatedralMalaga

Portal web

Además, el Cabildo está desarrollando un portal web que consolidará toda la información institucional, y en el que se podrá acceder a contenidos sobre la actividad litúrgica, cultural y patrimonial de la Catedral, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la transparencia.

Con esta apuesta por la comunicación digital, el Cabildo Catedral de Málaga reafirma su compromiso con la difusión de la riqueza histórica, cultural y espiritual de la Catedral, utilizando las herramientas digitales más actuales para llegar a un público más amplio.