Catalonia Hotels & Resorts se hace con la gestión del hotel Molina Lario de Málaga

Catalonia Hotels & Resorts ha cerrado la compra del Hotel Gallery de Barcelona y el Hotel Molina Lario de Málaga, hasta ahora propiedad de Meridia, que los compró en 2023 a través de su fondo Meridia V, informan en sendos comunicados este viernes.

Ambos activos suman 213 habitaciones y están ubicados en "emplazamientos 'prime' en el centro de ambas ciudades" y tienen, textualmente, una sólida demanda turística.

Meridia ha realizado una estrategia activa de creación de valor, con un programa de capex que ha reposicionado a los dos hoteles en el segmento alto de 4 estrellas.

El 'real estate partner' de Meridia, Víctor Iborra, ha explicado que las operaciones "son un claro ejemplo de la liquidez que sigue mostrando el sector hotelero en España".

Fachada del hotel Gallery, en Barcelona. / l.o.

Tercer establecimiento en Málaga

Con esta operación, Catalonia Hotels & Resorts alcanza los 30 hoteles en Barcelona y su tercer establecimiento en Málaga.

En los dos últimos años, la compañía ha acelerado su crecimiento con nuevas aperturas y adquisiciones tanto en España como a nivel internacional. Durante este periodo ha desembarcado en Málaga con tres establecimientos, ampliado su presencia en Barcelona con tres nuevas incorporaciones, abierto su octavo hotel en Madrid y adquirido su primer resort en Jamaica, sumando más de 1.200 nuevas habitaciones a su oferta global.

Paralelamente, sigue avanzado en la construcción de su primer resort en Zanzibar.

De cara al próximo año, está previsto inaugurar el Catalonia Grand Zanzíbar All Suites & Spa, con una categoría de 5 estrellas, que es el primer hotel de la cadena en el continente africano.

Ronda, objetivo de la cadena hotelera para abrir un establecimiento en próximas fechas. / l.o.

Hotel en Ronda

Paralelamente, la compañía sigue avanzado con el proyecto de un tercer hotel en Ronda, dentro del segmento urbano, con una ubicación en un edificio histórico de la ciudad y que será el décimo hotel de la cadena en Andalucía, lo que consolida su presencia en la comunidad autónoma.

Esta expansión se enmarca en el compromiso de Catalonia por fortalecer su cartera con activos estratégicos y de alta calidad, contribuyendo a su posicionamiento como referente del sector a nivel nacional.

Su director general de Negocio, Manuel Valenzuela, ha destacado que la compra de los hoteles de Málaga y Barcelona se alinea con el nuevo plan estratégico de Catalonia.

Crecimiento de la cadena

"Son establecimientos de gran calidad, referentes en sus ciudades y con una excelente valoración de los clientes, cuya integración fortalece nuestro modelo y la expansión de la compañía. Esta operación refuerza la estrategia de crecimiento sostenible de la cadena en dos destinos clave del mercado nacional", ha añadido.

En Barcelona, la cadena ha adquirido el hotel Gallery, situado en el Quadrat d’Or del Eixample barcelonés, en el corazón de la ciudad, en la calle Rosellón, entre Paseo de Gracia y la Rambla Cataluña, que tiene acceso directo a los jardines del Palau Robert.

Se encuentra a unos metros de las grandes obras modernistas de la ciudad, como La Pedrera o la casa Batlló; cuenta con 110 habitaciones, restaurante, azotea con piscina, solárium y un bar, gimnasio con sauna, salas de reuniones y eventos y pasa a llamarse Catalonia Boulevard.