Sucesos
Desarticulan en San Andrés un de venta de droga
La Policía Nacional ha intervenido más de un kilo de distintas sustancias estupefacientes
Samuel Saborido
Desarticulado en el barrio malagueño de San Andrés uno de los mayores puntos de venta de droga de la zona: una vivienda particular en la que se ha incautado más de un kilo de distintas sustancias estupefacientes. En la intervención, la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por presuntos delitos contra la salud pública, según ha informado el cuerpo policial en una nota remitida a los medios.
En la operación se encontraron 14 envoltorios de cocaína; 250 gramos de hachís; un kilogramo de cogollos de marihuana; útiles para la dosificación de las sustancias, concretamente una balanza de precisión, recortes y utillaje auxiliar; y un montante de 1.700 euros en billetes pequeños. Además, se han retirado dos armas defensivas: una porra extensible y un puño americano.
Operación policial
La Policía Nacional, tras vigilar los alrededores de la casa y considerar contrastado el "trasiego constante" de supuestos compradores de sustancias estupefacientes, acreditó la actividad ilícita en el domicilio y procedió a la intervención.
Los detenidos son dos hombres y dos mujeres que residían en la citada vivienda junto con tres menores de edad.
