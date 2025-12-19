Desarticulan en San Andrés un de venta de droga

Desarticulado en el barrio malagueño de San Andrés uno de los mayores puntos de venta de droga de la zona: una vivienda particular en la que se ha incautado más de un kilo de distintas sustancias estupefacientes. En la intervención, la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por presuntos delitos contra la salud pública, según ha informado el cuerpo policial en una nota remitida a los medios.

En la operación se encontraron 14 envoltorios de cocaína; 250 gramos de hachís; un kilogramo de cogollos de marihuana; útiles para la dosificación de las sustancias, concretamente una balanza de precisión, recortes y utillaje auxiliar; y un montante de 1.700 euros en billetes pequeños. Además, se han retirado dos armas defensivas: una porra extensible y un puño americano.

Operación policial

La Policía Nacional, tras vigilar los alrededores de la casa y considerar contrastado el "trasiego constante" de supuestos compradores de sustancias estupefacientes, acreditó la actividad ilícita en el domicilio y procedió a la intervención.

Los detenidos son dos hombres y dos mujeres que residían en la citada vivienda junto con tres menores de edad.