Carreteras en los pueblos de Málaga: la Diputación invertirá 20 millones para mejorar la movilidad en el interior de la provincia

Las carreteras de titularidad provincial que comunican los pueblos de Málaga cuentan con una partida de casi 20 millones de euros en los presupuestos de la Diputación para 2026. La institución invertirá al menos 18,3 millones para mejorar la movilidad en el interior de la provincia, según precisó este viernes el vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega,

Aunque en materia de carreteras la inversión inicial prevista será de 18,3 millones de euros, Cristóbal Ortega matizó que "esa cantidad se incrementará durante el año próximo con parte de los remanentes de tesorería de este año, con los que se financian actuaciones del Plan Vía-ble".

De los 18,3 millones previstos, un total de 14,7 millones se dedicarán tanto a a un nuevo plan de refuerzo de firmes en 17 carreteras para arreglar medio centenar de kilómetros como a obras de mejoras estructurales en otras ocho vías de la red provincial.

Entre estas últimas actuaciones, las mayores inyecciones presupuestarias serán para la rehabilitación y estabilización de la plataforma de la MA-7401, de acceso a Benaoján desde Ronda, con 3,7 millones de euros; el arreglo de la MA-3107, de Benamargosa a Riogordo, que contará con 1,4 millones de euros; y casi 600.000 euros serán para solventar los problemas de drenaje en la carretera MA-3113, de la A-356 a Benamargosa, a su paso por el núcleo veleño de Triana.

A su vez, se destinarán 478.500 euros a la mejora de drenaje y reparación del firme en la MA-4100, en Villanueva del Trabuco; 411.589,45 euros para la adecuación de cunetas y barreras en la MA-3108, de Benamargosa a Cútar; 372.000 euros para la reparación de un tramo de la antigua carretera provincial MA-436, en el término municipal de Casabermeja; 289.275 euros para una rotonda en la intersección de las carreteras MA-6414 y A-7201, en Villanueva de Algaidas; y 269.999,98 euros para la mejora de la red de drenaje en la MA-4403, en Bobadilla Estación.

Igualmente, otros dos millones de euros serán para conservación y mantenimiento de toda la red viaria (que suma 860 kilómetros) y, además, en torno a 1,6 millones de euros se dedicarán a actuaciones específicas relacionadas con la mejora de la seguridad vial, como la reposición de barreras o la señalización horizontal y vertical de las carreteras.

Inversiones en agua y biomasa

En sus presupuestos para 2026, la institución también ha reservado otros 40 millones para modernizar el ciclo del agua e implantar energías renovables en los municipios. En total, la Diputación de Málaga invertirá 60,3 millones de euros si a las actuaciones para mejorar la eficiencia del ciclo integral del agua y para continuar la implantación de la biomasa como sistema de calefacción, se les suma las ya mencionadas para renovar y modernizar la red provincial de carreteras durante 2026.

Así lo expuso Cristóbal Ortega al detallar las principales actuaciones que se acometerán el año próximo desde su área, que engloba las delegaciones de Fomento e Infraestructuras y de Territorio Sostenible, y que suma un presupuesto global de 77,8 millones de euros.

Ortega explicó que su área cubre algunas de las actuaciones prioritarias de la Diputación de Málaga, como son la mejora de la movilidad y la potenciación de las infraestructuras de los pueblos, con especial atención al ciclo integral del agua y a la implantación de energías renovables.

“Llevamos años prestando la máxima atención a estas prioridades, incrementando anualmente las partidas para los grandes proyectos que necesita la provincia para continuar su desarrollo. Y, de nuevo, en 2026 seguimos en esa línea de convertir a Málaga en una provincia más sostenible”, recalcó.

En relación a la mejora del ciclo integral del agua, Ortega indicó que "desde la Diputación se movilizarán durante el año próximo 27,9 millones de euros para diferentes actuaciones". Y puso como ejemplo la apuesta recientemente aprobada para continuar con la digitalización, mejora de la eficiencia del suministro y abastecimiento así como para el control de fugas de agua, cuestiones para las que se cuenta con 12,9 millones de euros.

De hecho, no perdió de vista que en el pleno del miércoles se adjudicó precisamente la puesta en marcha de estas medidas a la empresa Acciona Agua, que contemplan la instalación de más de 6.000 contadores para telelectura de consumos y la utilización de detectores y localizadores de fugas de agua para controlar 210 depósitos y hasta 600 kilómetros de conducciones. También se monitorizarán los caudales de pozos y captaciones municipales, así como los de las depuradoras.

Asimismo, se dedicarán 8,3 millones a modernización de tuberías de abastecimiento y depósitos y dos millones a obras de alcantarillado, a los que se sumarán 4,7 millones del Consorcio Provincial del Agua.

Energías renovables

Al desgranar las partidas de su área, Cristóbal Ortega también destacó las actuaciones en materia de energías renovables. Especialmente, se refirió a los 8,6 millones de euros destinados a continuar con la implantación del uso de la biomasa como calefacción en edificios públicos. Tras las actuaciones de este tipo llevadas a cabo en los municipios de la Sierra de las Nieves, ahora se extenderá a 13 localidades del Valle del Genal y del Valle del Guadiaro.

Además, 700.000 euros serán para continuar el equipamiento del futuro centro de investigación y experimentación contra el cambio climático, Málaga Viva Lab, ubicado en Ardales.

También se han reservado 510.000 euros para atender las demandas de los pueblos, dentro del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, relacionadas con infraestructuras verdes urbanas, comunidades energéticas, bancos de terrenos o suministros relacionados con la mitigación y adaptación al cambio climático y la movilidad urbana sostenible.

Paralelamente, para mejoras en las etapas de la Gran Senda de Málaga y el acondicionamiento de otros senderos habrá 1,8 millones de euros. Otros 300.000 euros irán destinados a potenciar los viveros provinciales, y para contribuir a la promoción turística del territorio, especialmente con el apoyo a las fiestas locales, se dedicarán 2,2 millones de euros.