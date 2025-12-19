Solo faltan 3 días para el sorteo que llena de ilusión a Málaga

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lotería La Piedad siempre reparte muchos premios en Navidad

Lotería La Piedad siempre reparte muchos premios en Navidad / La Opinión

La Opinión

La cuenta atrás ya es imparable. Solo quedan tres días para el sorteo más especial del año, ese que despierta sonrisas, nervios y sueños compartidos. Un sorteo que no solo reparte premios, sino también esperanza, emoción y momentos que se recuerdan toda la vida.

En Lotería La Piedad, conocida por todos como “La Doña Manolita del Sur”, la ilusión se palpa en el ambiente. Desde hace semanas, las colas a las puertas de la administración son una estampa habitual: personas de todas las edades esperando su turno, compartiendo anécdotas, deseos y esa sensación única de estar participando en algo grande. No es casualidad. La Piedad es sinónimo de suerte, de tradición y de una larga historia repartiendo premios importantes.

Para quienes prefieren vivir la ilusión sin esperas, la web de Lotería La Piedad permite comprar el décimo de forma cómoda y segura, manteniendo intacta la emoción de jugar en la administración más famosa de Málaga.

Ahora, con el sorteo a la vuelta de la esquina, todo está preparado para repartir El Gordo. Las miradas se llenan de esperanza, los décimos se guardan como pequeños tesoros y Málaga entera contiene la respiración. Porque cuando faltan solo tres días, la ilusión ya ha ganado.

Dirección: C/ Duque de Rivas nº2 29013 -Málaga

Tfno: 952250840

Webwww.loterialapiedad.es

RRSS: Facebook Instagram

Ubicación:

