La figura del 'cuñao' amenaza las cenas de Navidad: la mitad de los malagueños lo sufre en la mesa

La Navidad este año no será una época de amor y paz para todos los malagueños. Según una encuesta de Casino. org, plataforma de comparaciones y reviews, casi la mitad de ellos, el 41,9%, afirman que no podrán disfrutar de las fiestas debido a la presencia de los familiares y amigos “cuñaos”.

Este término – que vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales esta Navidad – describe a las personas que imponen opiniones, lanzan comentarios inoportunos y desatan tensiones familiares durante las celebraciones.

Según los datos, el 46,7% de los encuestados indica que conoce a alguien que se ajusta al prototipo de “cuñao” con el que deberá coincidir una media de dos ocasiones durante estas fiestas; en su mayoría en Nochebuena y en Día de Reyes.

Pocas ocasiones comparadas con el 30,9% que pasará todas las reuniones navideñas con un familiar o amigo que define como "cuñao".

El 89,6% de los malagueños dice conocer a alguna persona que cumple con el estereotipo de “cuñao”, aunque solo un 8% reconoce serlo.

El perfil del perfecto "cuñao" en Málaga

El 'cuñao' malagueño ronda los 44 a los 59 años. / La Opinión

Según el perfil trazado a partir de los datos del estudio, el prototipo de "cuñao" en Málaga suele ser un hombre (81,9%) perteneciente a la Generación X – nacido entre 1965 y 1980 (entre 44 a 59 años).

Los malagueños también lo describen con una estatura de entre 1,60 y 1,70 metros, catalogado por los encuestados con una tendencia política de centro (31,6%).

El estudio identifica los principales temas de conversación asociados al “cuñao”. Encabezan la lista las historias personales de dudosa veracidad (61,2%) y la economía (58,9%), seguidas por deportes (47%) y asuntos internacionales (38,1%).

A bastante distancia aparecen tecnología (24,2%) y ciencia (19%), mientras que la categoría de otros se queda en un 6,7%.

Aun así, los encuestados coinciden en una idea: la mayoría de sus conversaciones (88%) giran en torno a la política.

Los conflictos con el 'cuñao'

El estudio indica que los principales conflictos con los “cuñaos” en la región derivan del hecho de que intenta imponer su opinión (58,5%), Le siguen la constante invasión de la privacidad hacia sus familiares y amigos (46,7%).

De hecho, los encuestados admiten que, en situaciones desagradables creadas por esta figura, el 48,1% lo enfrentan, mientras que el 41% indica que le siguen el juego para evitar discusiones.

Además, otro estereotipo que se asocia a la figura del “cuñao” es la tendencia a alardear de las virtudes que cree tener.

En ese sentido, los encuestados consideran que estos presumen de dar buenos consejos de vida (84,2%); de destacar en tareas manuales como el bricolaje (75,1%); y de sus habilidades para la conducción (51,2%) y, en menor medida, para la cocina (38,6%), entre otros.

En cuanto a su presencia en Internet, el perfil del “cuñao” es principalmente activo Twitter/X (58,2%) y Facebook (51,5%), aunque cada vez más presente en plataformas más en tendencia: Instagram (47,3%) y TikTok (31%). Sin embargo, contrario a lo esperado, el 75,9% de los encuestados no lo califica de ‘trol en las internet.