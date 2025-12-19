Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La figura del 'cuñao' amenaza las cenas de Navidad: la mitad de los malagueños lo sufre en la mesa

Más de un 40% de los encuestados afirma que prefiere seguir el juego a los “cuñaos” para evitar discusiones durante las fiestas

Casi la mitad de los malagueños asegura que no disfrutará de estas fechas por culpa de la figura del 'cuñao'

Casi la mitad de los malagueños asegura que no disfrutará de estas fechas por culpa de la figura del 'cuñao' / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La Navidad este año no será una época de amor y paz para todos los malagueños. Según una encuesta de Casino. org, plataforma de comparaciones y reviews, casi la mitad de ellos, el 41,9%, afirman que no podrán disfrutar de las fiestas debido a la presencia de los familiares y amigos “cuñaos”

Este término – que vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales esta Navidad – describe a las personas que imponen opiniones, lanzan comentarios inoportunos y desatan tensiones familiares durante las celebraciones.

Según los datos, el 46,7% de los encuestados indica que conoce a alguien que se ajusta al prototipo de “cuñao” con el que deberá coincidir una media de dos ocasiones durante estas fiestas; en su mayoría en Nochebuena y en Día de Reyes. 

Pocas ocasiones comparadas con el 30,9% que pasará todas las reuniones navideñas con un familiar o amigo que define como "cuñao".

El 89,6% de los malagueños dice conocer a alguna persona que cumple con el estereotipo de “cuñao”, aunque solo un 8% reconoce serlo

El perfil del perfecto "cuñao" en Málaga

El 'cuñao' malagueño ronda los 44 a los 59 años.

El 'cuñao' malagueño ronda los 44 a los 59 años. / La Opinión

Según el perfil trazado a partir de los datos del estudio, el prototipo de "cuñao" en Málaga suele ser un hombre (81,9%) perteneciente a la Generación X – nacido entre 1965 y 1980 (entre 44 a 59 años).

Los malagueños también lo describen con una estatura de entre 1,60 y 1,70 metros, catalogado por los encuestados con una tendencia política de centro (31,6%).

El estudio identifica los principales temas de conversación asociados al “cuñao”. Encabezan la lista las historias personales de dudosa veracidad (61,2%) y la economía (58,9%), seguidas por deportes (47%) y asuntos internacionales (38,1%).

A bastante distancia aparecen tecnología (24,2%) y ciencia (19%), mientras que la categoría de otros se queda en un 6,7%.

Aun así, los encuestados coinciden en una idea: la mayoría de sus conversaciones (88%) giran en torno a la política.

Los conflictos con el 'cuñao'

El estudio indica que los principales conflictos con los “cuñaos” en la región derivan del hecho de que intenta imponer su opinión (58,5%), Le siguen la constante invasión de la privacidad hacia sus familiares y amigos (46,7%). 

De hecho, los encuestados admiten que, en situaciones desagradables creadas por esta figura, el 48,1% lo enfrentan, mientras que el 41% indica que le siguen el juego para evitar discusiones.

Además, otro estereotipo que se asocia a la figura del “cuñao” es la tendencia a alardear de las virtudes que cree tener. 

En ese sentido, los encuestados consideran que estos presumen de dar buenos consejos de vida (84,2%); de destacar en tareas manuales como el bricolaje (75,1%); y de sus habilidades para la conducción (51,2%) y, en menor medida, para la cocina (38,6%), entre otros.

En cuanto a su presencia en Internet, el perfil del “cuñao” es principalmente activo Twitter/X (58,2%) y Facebook (51,5%), aunque cada vez más presente en plataformas más en tendencia: Instagram (47,3%) y TikTok (31%). Sin embargo, contrario a lo esperado, el 75,9% de los encuestados no lo califica de ‘trol en las internet. 


