¿Tiene futuro el Cementerio de Churriana? La ampliación, "una demanda histórica" que no se cumple

La asociación ecologista Ciriana propone ampliar los terrenos del Cementerio de San Antonio, de Churriana, un camposanto de comienzos de XIX, con la realización un Jardín del Recuerdo. El propósito es que los churrianeros puedan seguir dejando sus cenizas sin tener que depositarlas en Parcemasa.

Maricruz Torres, de Ciriana, delante del Cementerio de San Antonio en Churriana, hace unos días.

Maricruz Torres, de Ciriana, delante del Cementerio de San Antonio en Churriana, hace unos días. / A.V.

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

En el PGOU actual, de 2011, en la parte derecha del Cementerio histórico de San Antonio, en Churriana, aparece una ampliación pintada de amarillo y todo lo que rodea a ese futuro camposanto ampliado es zona verde.

14 años después de esta planificación, la asociación ecologista Ciriana tiene dudas de que el Ayuntamiento de Málaga vaya a hacerla realidad, y eso que la Junta de Andalucía ha informado a Ciriana de que sobre la zona continúa la servidumbre de ampliación del Cementerio de Churriana.

El PGOU actual prevé una ampliación por el ala derecha del cementerio de Churriana, con el entorno calificado como zona verde.

El PGOU actual prevé una ampliación por el ala derecha del cementerio de Churriana, con el entorno calificado como zona verde. / La Opinión

«El Ayuntamiento no pasa la propuesta de ampliación de la Junta», lamenta Maricruz Torres, de Ciriana, que recuerda que en el entorno está pendiente una promoción de viviendas de La Caixa.

La portavoz de Ciriana cree que los planes municipales consistirán en «no ampliar la tanatosala actual, para que al final te veas obligado a enterrar a tus familiares en Parcemasa y que el cementerio se reconvierta en un parque, como en San Rafael y se urbanice todo el entorno».

Como recuerda, en 2021 Ciriana ya presentó una propuesta que consistía en la ampliación del camposanto, empezando por una segunda tanatosala, «porque el distrito está creciendo y si resulta que está ocupada la sala, los familiares de la otra persona se tienen que ir a Parcemasa», argumenta.

Vista aérea del Cementerio de Churriana, en mitad de un área sin construir.

Vista aérea del Cementerio de Churriana, en mitad de un área sin construir. / Google Maps

«Una demanda histórica»

Maricruz Torres destaca, a este respecto, que en Churriana, anexionada por la ciudad Málaga en 1905, los churrianeros se siguen considerando «un pueblo, y por eso quieren seguir enterrándose en Churriana, porque la gente es de aquí», remarca. Por eso recalca que la ampliación es «una demanda histórica, prometida por el alcalde Paco de la Torre hace 20 años».

La portavoz de Ciriana conoce las pegas por regulación sanitaria mortuoria dada la proximidad de viviendas; «pero es que ahora puedes hacer cualquier cosa», indica, y propone que la ampliación incluya, además de una segunda tanatosala, la creación de «un Jardín del Recuerdo para incineraciones, que sea lo único que se admita». En este sentido señala que cada árbol plantado, «tendría capacidad para cinco urnas de una misma familia, y de paso aumentas las zonas verdes y se crea un refugio climático».

Vista parcial del cementerio de Churriana.

Vista parcial del cementerio de Churriana. / A.V.

En declaraciones a La Opinión, el profesor de Historia del Arte de la UMA, Francisco Rodríguez Marín, experto en cementerios patrimoniales, respaldó también la ampliación del camposanto de Churriana, para que continúe en este antiguo pueblo. «Juegan un importante papel como espacios de memoria, tanto de hechos históricos como de personas», subrayó.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales explicaron a este diario que son «conscientes del arraigo de identidad que hay tanto en El Palo como en Churriana y nunca se nos ocurriría sustituirlos por San Gabriel (Parcemasa)».

Ciriana pide ampliar el Cementerio de Churriana aprovechando los amplios terrenos de su entorno y diseñar un Jardín del Recuerdo solo para incineraciones.

Ciriana pide ampliar el Cementerio de Churriana aprovechando los amplios terrenos de su entorno y diseñar un Jardín del Recuerdo solo para incineraciones. / A.V.

Además, destacaron que, de momento, «no hay problema de capacidad, aunque sí «de calificación urbanística y regulación sanitaria mortuaria, que impide construir o ampliar cementerios a poca distancia de zona habitada». Así, si bien la parte trasera del cementerio es campo, la de enfrente está habitada y eso es una dificultad. En todo caso, también informaron de que tienen previstas «actuaciones de mejora».

