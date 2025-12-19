La gripe tensiona las Urgencias de los hospitales en Málaga: “Se está empezando a poner la cosa mal”

Los casos de gripe siguen aumentando a las puertas de la Navidad. En la última semana, la incidencia ha subido 4,6 puntos en Andalucía, hasta situarse en los 38,1 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 33,5 de la semana anterior, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.

Este incremento se refleja ya en los servicios de Urgencias del Hospital Regional y el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga que se encuentran “tensionados” debido al aumento de la demanda. “Se está empezando a poner la cosa mal”, afirma Rafael Maese, delegado de hospitales del Sindicato Médico de Málaga (SMM).

“Está subiendo la ocupación, la afluencia, el tiempo de espera en Urgencias y el tiempo que se tarda en pasar a planta”, cuenta el representante sindical, que explica que, ante este escenario, ya se ha recurrido a las camas X, que son “aquellas camas que no son habituales y que se habilitan ahora para que pueda haber más pacientes ingresados en la zona de observación en Urgencias”.

Pacientes pendientes de ingreso

Asimismo, asegura que hay “muchos pacientes” que no pueden subir a planta para ser ingresados, porque las camas están completas. “Hasta que no se dan las altas, no pueden subir, con lo cual hay demoras mucho más largas de lo normal en el área de Urgencias”, apunta Maese, que destaca que, como es habitual cuando se produce una alta frecuentación, también se está teniendo que ingresar a algunos pacientes en unidades que no son las que les corresponden, debido a que en la suya no hay camas disponibles.

“Seguimos subiendo, todavía no hemos llegado al máximo”, advierte el delegado sindical, que asegura que en las Urgencias de adultos, tanto del Hospital Clínico como del Regional, “se está llegando a una situación de colapso”.

Refuerzos en Urgencias

Desde CCOO confirman también que en las últimas semanas se ha registrado un “aumento muy importante” en las Urgencias y que estas se encuentran ya tensionadas. “Estamos en situación prepandémica, es decir, hay muchísimos casos de gripe”, señala Juan Carlos Navas, secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Málaga, que reclama que se refuercen los servicios.

“Hay unos planes de alta frecuencia para la gripe y lo que queremos es que se ponga en marcha ya, lo antes posible”, insiste Navas, que reitera que se están produciendo “muchísimos contagios y muchísima demanda en los servicios de Urgencias por el tema de la gripe”.

Centros de salud

No obstante, puntualiza que los hospitales no son los únicos afectados, sino que algunos centros de Atención Primaria comienzan también a verse sobrepasados, como el centro de salud de Las Lagunas de Mijas, el de Alhaurín de la Torre, el de Puerta Blanca o Cruz de Humilladero. “Hasta que no consigamos que en Atención Primaria nos atiendan al día siguiente o a las 48 horas, los servicios de Urgencias se colapsan en estas situaciones”, añade.

“Ahora mismo hay una alta frecuentación en las Urgencias”, indica Alba Pérez, secretaria del sector de salud de UGT en Málaga, que apunta, como ejemplo, que en el Hospital Regional no hay sillas de ruedas disponibles “porque están todas ocupadas”. Fuentes sindicales señalan también que el pasado día 11 de diciembre llegaron a estar 50 usuarios pendientes de ingresar en planta en el Regional y, el día 17 de diciembre, 32.

Por su parte, Juan José Sánchez, secretario provincial de Satse Málaga, constata también que “se ha incrementado mucho la afluencia de pacientes en las Urgencias”, aunque puntualiza que “todavía no hemos llegado al colapso como en años anteriores”.

Fase ascendente

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha advertido este viernes de que todavía no se ha llegado al pico y que “continuamos en la fase ascendente de la onda epidémica de la gripe para esta temporada”, lo que supone que la incidencia va a seguir creciendo. Por ello, ha vuelto a insistir en la importancia de la vacunación para proteger a los grupos vulnerables frente a los virus respiratorios.

Actualmente, la tasa de síndrome gripal se sitúa en 38,1 casos por 100.000 habitantes, frente a los 33,5 casos de hace una semana, cuando se produjo un verdadero repunte al triplicarse la tasa de incidencia, lo que colocó a la comunidad en nivel epidémico del síndrome gripal. En el caso de Málaga, la tasa de síndrome gripal ha pasado de 26,4 a 18,9, según los últimos datos de la Consejería.

Mensaje de tranquilidad

No obstante, el consejero ha querido trasladar un mensaje de “tranquilidad” y ha recordado que este proceso entra "dentro de lo esperado, de la normalidad y estamos preparados”. Así, ha recordado que “en Andalucía nos adelantamos al Ministerio de Sanidad y contamos con un plan de acción frente a la gripe que activamos hace ya unas semanas y que incluye el Plan de Alta Frecuentación para que los centros sanitarios puedan responder con agilidad a los crecimientos puntuales de la demanda”.

En este sentido, ha concretado que Plan de Alta Frecuentación se encuentra actualmente en Fase 0 en el conjunto de Andalucía, aunque, ha precisado Sanz, “pueda haber picos de demanda en algunos centros que hacen activar otras fases, pero que se están resolviendo, aplicando las medidas que recoge este plan”.

El titular de Sanidad ha destacado que ya se han inoculado 1.843.593 vacunas frente a la gripe en Andalucía y 759.322 frente a la covid, “datos con los que hemos superado la vacunación del año pasado en poco más de dos meses de campaña”. En el caso de Málaga, se han administrado 331.805 vacunas.