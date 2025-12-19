Narcos
La Guardia Civil desarticula una red que enviaba droga desde Málaga hasta Alemania y Polonia
Diez de los catorce arrestados en la operación de la Guardia Civil han ingresado en prisión provisional, acusados de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y otros delitos
La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al envío de estupefacientes desde varias poblaciones de las provincias de Málaga y Sevilla hasta países europeos, principalmente Alemania y Polonia, operación que suma catorce personas. Los arrestados, de nacionalidad española, polaca, belga y marroquí, ya han pasado a disposición judicial por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, falsificación de moneda y pertenencia a organización criminal, y el juez ya ha decretado prisión para diez de ellos. La investigación se inició hace un año cuando se tuvo conocimiento de que un grupo de personas asentadas en la provincia de Málaga podrían dedicarse al tráfico de drogas, principalmente usaban el método 'Go fast', envíos por carretera con vehículos de alta gama. También a través de empresas de transporte y paquetería.
