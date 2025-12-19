Bomberos rescatan a una persona tras quedar atrapada en un accidente en la A-7

Una persona ha resultado herida en la madrugada de este viernes tras un accidente en la A-7, en Málaga capital, según han indicado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

Los hechos han tenido lugar sobre las 01.30 horas, en la A-7, a la altura el punto kilométrico 978, con un vehículo implicado. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos.

Excarcelar a uno de los conductores

Tras el accidente, una persona tuvo que ser liberada al quedar atrapada en el interior del vehículo y fue trasladada a un centro hospitalario por la ambulancia de bomberos.

Hasta el lugar se desplazaron una autobomba del parque El Limonar y una dotación del parque Central (Martiricos) formada por un vehículo de útiles, otro ligero y la citada ambulancia.