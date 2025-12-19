Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bomberos rescatan a una persona tras quedar atrapada en un accidente en la A-7

Una persona resultó herida en la A-7, en Málaga capital, durante la madrugada del viernes, tras un accidente que requirió la intervención de los bomberos

Un herido tras un accidente en la A-7 en Málaga

Un herido tras un accidente en la A-7 en Málaga / AYUNTAMIENTO

La Opinión

Málaga

Una persona ha resultado herida en la madrugada de este viernes tras un accidente en la A-7, en Málaga capital, según han indicado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

Los hechos han tenido lugar sobre las 01.30 horas, en la A-7, a la altura el punto kilométrico 978, con un vehículo implicado. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos.

Excarcelar a uno de los conductores

Tras el accidente, una persona tuvo que ser liberada al quedar atrapada en el interior del vehículo y fue trasladada a un centro hospitalario por la ambulancia de bomberos.

Hasta el lugar se desplazaron una autobomba del parque El Limonar y una dotación del parque Central (Martiricos) formada por un vehículo de útiles, otro ligero y la citada ambulancia.

Las obras del tercer hospital de Málaga comenzarán a finales de enero

