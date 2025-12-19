Sucesos
Bomberos rescatan a una persona tras quedar atrapada en un accidente en la A-7
Una persona resultó herida en la A-7, en Málaga capital, durante la madrugada del viernes, tras un accidente que requirió la intervención de los bomberos
Una persona ha resultado herida en la madrugada de este viernes tras un accidente en la A-7, en Málaga capital, según han indicado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.
Los hechos han tenido lugar sobre las 01.30 horas, en la A-7, a la altura el punto kilométrico 978, con un vehículo implicado. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos.
Excarcelar a uno de los conductores
Tras el accidente, una persona tuvo que ser liberada al quedar atrapada en el interior del vehículo y fue trasladada a un centro hospitalario por la ambulancia de bomberos.
Hasta el lugar se desplazaron una autobomba del parque El Limonar y una dotación del parque Central (Martiricos) formada por un vehículo de útiles, otro ligero y la citada ambulancia.
