Las lluvias vuelven a Málaga tras Emilia: la previsión de la AEMET del fin de semana

El invierno comienza este domingo 21 de diciembre y, aunque las temperaturas y el tiempo ya venían adelantando un ambiente plenamente invernal, la estación entrará de manera oficial con el solsticio, previsto en torno a las 16:03 horas (hora peninsular).

La nueva temporada arranca, además, con un panorama meteorológico agitado en el conjunto del país: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado la alerta amarillos y naranjas por nieve, lluvias, viento y fenómenos costeros, en cinco comunidades autónomas.

En Málaga, ese giro de tiempo también se hará notar. La provincia vuelve a mirar al cielo tras el paso de la borrasca Emilia: las lluvias regresan a partir de este viernes, 19 de diciembre, jornada en la que se esperan tormentas desde las 18.00 horas hasta la medianoche.

El cambio de tiempo marcará el inicio de varios días con paraguas, ya que durante el fin de semana se mantendrán las precipitaciones y, según la previsión, el episodio podría prolongarse hasta el miércoles.

El tiempo esta semana

El tramo más activo comenzará a última hora del viernes, con chubascos y actividad tormentosa.

El temporal Emilia arrastró buena parte de la arena de las playas de Málaga. / Álex Zea

El sábado se esperan lluvias hasta media mañana, antes de una posible tregua; sin embargo, el domingo la probabilidad vuelve a situarse en el 100% y el escenario de precipitaciones se extendería a los primeros días de la próxima semana, con continuidad al menos hasta el miércoles.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas en Málaga, el ambiente será fresco, sobre todo de madrugada: este viernes se moverán en torno a 12 grados de mínima y 18 de máxima; el sábado bajarán a 10 y 16, y el domingo se quedarán en 10 y 15.

Ya el lunes se espera un ligero repunte, con 11 y 18, mientras que el martes se prevén 13 y 17. Para cerrar el episodio, el miércoles volverían a caer, con 10 grados de mínima y 16 de máxima.