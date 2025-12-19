Con Málaga plantea una tasa turística “justa” que se destine a mejorar la calidad de vida en los barrios

Con Málaga ha presentado una moción urgente al Pleno del Ayuntamiento para promover la implantación de una tasa turística municipal, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de turismo “sostenible” que permita financiar servicios públicos, infraestructuras y políticas que mejoren la calidad de vida en los barrios de la capital.

En Málaga, la opinión sobre la tasa turística está dividida: el Ayuntamiento, con el alcalde Francisco de la Torre a la cabeza, la apoya como una medida de "responsabilidad" para financiar servicios y paliar el problema de la vivienda (con propuestas de 3-4 euros), y el sector de pisos turísticos se muestra receptivo, pero la patronal hotelera se opune firmemente, advirtiendo de un posible impacto negativo en precios y competitividad. Mientras tanto, el debate continúa, con grupos políticos presionando por su implementación para una mayor justicia fiscal y sostenibilidad, aunque Málaga no la aplica actualmente

El portavoz del grupo, Nico Sguiglia, defendió que “no puede ser que Málaga asuma todos los costes del turismo mientras los beneficios se concentran en unos pocos” y calificó la tasa como “una herramienta justa y necesaria para que quienes nos visitan contribuyan a sostener la ciudad”.

La Junta, clave para habilitar la tasa turística

Sguiglia subrayó que la competencia decisiva para activar esta figura fiscal recae en la Junta de Andalucía y criticó que el debate se siga aplazando. “Estamos ante el último pleno del año y el alcalde sigue sin dar pasos reales”, afirmó, al tiempo que reprochó al regidor que “prefiera generar cortinas de humo” señalando al Gobierno central cuando, según sostuvo, “Moreno Bonilla podría mañana mismo dar los pasos normativos necesarios”.

Nico Sguiglia y Toni Morillas, este viernes en rueda de prensa. / Con Málaga

Falta de datos sobre viviendas turísticas y “capacidad de carga”

Uno de los ejes de la moción es la ausencia de datos completos sobre el impacto del turismo en Málaga, especialmente en el ámbito de las viviendas de uso turístico. “Tenemos cifras de pernoctaciones hoteleras y de apartamentos turísticos, pero existe un enorme limbo en torno a las viviendas de uso turístico”, señaló Sguiglia, que pidió mejorar los sistemas de recopilación de información y realizar estudios de capacidad de carga turística.

Según las estimaciones del grupo, el total de pernoctaciones podría situarse “como mínimo” en torno a 7 millones al año. Con ese escenario, Con Málaga plantea como ejemplo una tasa “moderada” de 3 euros por noche, lo que —según sus cálculos— permitiría ingresar más de 20 millones de euros anuales para inversiones municipales en movilidad, infraestructuras, zonas verdes y barrios.

¿Qué incluye la moción? La iniciativa propone, entre otros acuerdos: Instar a la Junta de Andalucía a habilitar legalmente la tasa turística.

a habilitar legalmente la tasa turística. Impulsar estudios de capacidad de carga .

. Mejorar la recopilación de datos de todas las modalidades de alojamiento .

. Abrir un proceso de diálogo con el sector turístico, agentes sociales y asociaciones vecinales.

con el sector turístico, agentes sociales y asociaciones vecinales. Promover un Encuentro de Municipios Andaluces para coordinar la implantación de la medida. Sguiglia cerró reclamando que, si el alcalde dice estar de acuerdo con la tasa, “que lidere y que convoque”, y defendió que es una herramienta ya implantada en numerosos destinos europeos.

Vivienda y servicios públicos

La portavoz adjunta, Toni Morillas, vinculó la necesidad de la tasa a los efectos del turismo desregulado sobre la vivienda y los servicios públicos. “El Partido Popular ha permitido que el turismo y, especialmente, las viviendas turísticas, operen como una auténtica selva, sin control”, afirmó, y defendió la medida como “justicia fiscal”: “No puede ser que las familias y la gente trabajadora soporten la presión sobre los servicios públicos mientras quienes obtienen beneficios del turismo apenas contribuyen”.