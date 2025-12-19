Málaga se prepara para una Nochebuena fría y lluviosa: Aemet alerta sobre la borrasca

La Nochebuena en Málaga apunta a lluvia, frío y viento. Así lo señalan los modelos que maneja a estas alturas de la semana la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque hasta este viernes no se darán a conocer de manera oficial. Con una cota de nieve que podría rondar los 1.300 metros de altitud, el interior de la provincia apunta a termómetros muy bajos, que incluso en el litoral no superarían la decena de grados.

Para la víspera del 24 de diciembre ya se esperan en Málaga capital máximas de apenas 17 grados y mínimas de 11, con un 80% de probabilidad que se repetirá en esa propia jornada de Nochebuena. Pero es que las precipitaciones también está previsto que hagan acto de presencia en la madrugada del viernes al sábado, así como a lo largo de este próximo domingo, como la Aemet anuncia a través de sus portales.

Las precipitaciones también está previsto que hagan acto de presencia en los próximos días. / ep

Mínimas de 10 grados

Este sábado será en principio un día de tránsito, puesto que la probabilidad de lluvia será la más baja de aquí hasta la propia jornada del miércoles 24. No obstante, los termómetros serán muy parecidos a los de ese día de Nochebuena.

En Málaga capital también se esperan mínimas de 10 grados para todo el fin de semana. Y las máximas no pasarán de 16 o de 15.

Es todavía bastante pronto para determinar cómo se cambiará de año en el ámbito meteorológico, según expresan los expertos. Los modelos hacen albergar muchas dudas por ahora incluso de cara al 25 de diciembre.