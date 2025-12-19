Las obras del tercer hospital de Málaga comenzarán a finales de enero

El consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes que a finales del próximo enero comenzarán las obras del tercer hospital de Málaga, que, según sus palabras, será "la mayor obra sanitaria que jamás se haya hecho en Andalucía". Una fecha que se produce tras la adjudicación final de las obras de construcción a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Sando-OHLA-Vialterra a finales del mes de noviembre por 543,3 millones de euros.

Sanz ha detallado también este viernes en Málaga, durante un acto en el Colegio de Médicos, organizado por diario Sur, que el acto de la primera piedra de la obra acudirá el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Las obras tienen, a priorí un plazo de ejecución de 75 meses, dividido en dos fases.

El tercer hospital de Málaga, en una recreación, con el actual Materno al fondo y el Hospital Civil, abajo a la derehca / La Opinión

Dos fases de obras

Las obras del nuevo centro hospitalario, que se levantará junto al Hospital Civil y frente al Materno Infantil, se dividirán en dos fases, que comenzarán con la construcción del edificio destinado a los aparcamientos, que tendrá siete plantas de altura y tres bajo rasante. La concesión de los aparcamientos tendrá una duración de 23 años, a partir del inicio de las obras de los mismos. Esta primera etapa cuenta con un plazo de 15 meses.

Concluida la primera fase, se desmontará el aparcamiento provisional y comenzará la segunda, que está destinada a la construcción del propio edificio hospitalario, que contará con 11 plantas sobre rasante y 4 bajo rasante. Esta segunda etapa durará 60 meses, o lo que es lo mismo, cinco años.

La Opinión

El futuro centro hospitalario contará con 815 habitaciones, una zona de urgencias con 31 consultas médicas, ocho de enfermería y 61 camas de observación, además de 80 camas de UCI y un bloque quirúrgico con 48 quirófanos. Con respecto a las consultas externas, habrá 158 salas para las especialidades médicas y 38 para enfermería, así como un área específica destinada a la docencia y la investigación.

El titular de Sanidad ha subrayado que este hospital supondrá "un salto de calidad", al "liberar presión asistencial", y permitirá además acortar las esperas de los malagueños y miles de visitantes que recibe la provincia. El junio del próximo año está previsto que comiencen las obras para el traslado del Centro de Transfusión, que es "imprescindible para construir el nuevo hospital", ha explicado.

Aparcamiento provisional, cuyo desmantelamiento marcará el inicoi de la segunda fase de la obra el tercer hospital / Álex Zea

Sanz ha tachado de "bulo" el discurso sobre la privatización de la sanidad pública por parte del PP y ha asegurado que en Andalucía "hoy hay menos conciertos que nunca" con la privada, que "cumple un papel complementario". Eso sí, el consejero ha diferenciado entre privatización y concierto, y ha señalado que entiende el segundo "como un complemento importante" del sistema. A continuación, ha subrayado que el 96 por ciento de las pruebas diagnósticas en Andalucía se hacen en el sistema público, al igual que el 93 % de las operaciones quirúrgicas. "Por tanto, ¿quién está hablando de privatizar si todo lo hace prácticamente el sistema público?", ha referido.

En su intervención, el titular de Sanidad ha destacado su intención de "abrir una nueva etapa en la sanidad pública andaluza", basada en "la eficacia, la humanización y la transformación digital" que esté "sustentada en el diálogo y en la escucha permanente".

Reforma del Hospital Pascual

Además, Sanz ha anunciado que el próximo febrero se iniciarán las obras de adaptación del antiguo Hospital Pascual en la capital malagueña, que en su primera fase contará con 16 consultas externas. "Había quien dudaba que finalmente fuéramos capaces de desarrollarlo e impulsarlo", ha referido el consejero, quien ha recordado que se trata de una actuación "complementaria" para disponer de más camas en la provincia y "aligerar las cargas", en la medida que se dispone de más centros.

En cuanto al tiempo transcurrido para ejecutar la reforma, ha indicado que "no se podía entrar directamente allí", sino que era necesario hacer adaptaciones y diseñar la cartera de servicios, "un proceso donde ha habido que ocupar meses" para tener un proyecto sobre las consultas externas. "Va a ser otra manera de ayudar a reducir los tiempos de espera, a dotar de mejor cobertura sanitaria y asistencial a los malagueños", ha insistido.

Hospital de Estepona

En cuanto al Hospital de Estepona, ha dicho que la incorporación de 56 profesionales permitirá la puesta en marcha del bloque quirúrgico y que en 2026 esté en marcha "el 80 % de la actividad" de este hospital, "y al siguiente año, el cien por cien".

En el encuentro, Antonio Sanz ha analizado la actualidad sanitaria andaluza y sus retos, desde las medidas adoptadas para contratar más médicos a proyectos como el del tercer hospital y centros de salud en Málaga, a la crisis de los cribados del cáncer o la estrategia para la modernización de la sanidad pública.