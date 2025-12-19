¿Qué probabilidades tienen realmente los malagueños de que les toque la Lotería de Navidad?

Con el Sorteo Extraordinario de Navidad a la vuelta de la esquina, muchos ya sus compras y aún se debaten entre qué decimo elegir. Según la consignación estimada, en Málaga el gasto medio previsto es de 60,29 euros por habitante, con un total de 106.910.000 euros y 534.550 billetes consignados. Traducido a la práctica: unos tres décimos de media.

Una elección marcada por números fetiches, por el número "de siempre", el que "da buenas vibraciones" o alguna que otra fecha señalada. Suerte aparte, el sorteo navideño es matemática pura.

La probabilidad de que te toque la lotería en Málaga es la misma que en el resto de provincias españolas, lo que sí cambia las probabilidades es, sobre todo, cuántos décimos juegas.

Este año, el Sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros, 70 millones más que el año pasado. La razón es que se han puesto más décimos a la venta, y el dinero destinado a premios se calcula sobre la emisión total.

Aún así, la realidad es que la mayoría no verá premio: de los 100.000 números, 84.696 no resultarán agraciados.

Probabilidad de que te toque el Gordo, un segundo y un tercero

Pensando únicamente en el mayor premio del sorteo, un décimo tiene 1 posibilidad entre 100.000 de acertar El Gordo, es decir, un 0,001%. La misma probabilidad se aplica al segundo y al tercer premio, ya que un único número ganará 125.000 euros y otro 50.000 euros.

Celebración del 1º premio de la Lotería de Navidad, en la administración La Gata Loca / Álex Zea

Cuartos y quintos: sube un poco

A partir de ahí, las opciones suben un poco porque hay más números premiados.

En el sorteo se reparten dos cuartos premios, con 20.000 euros por décimo. La probabilidad de que te toque un cuarto es de 2 entre 100.000, es decir, un 0,002%. También están los quintos premios: en total se conceden ocho. Por eso la probabilidad mejora y se sitúa en un 0,008%.

Lo que tiene más posibilidades de tocar

La parte más "asequible" del sorteo está en los premios pequeños:

La pedrea (100 euros por décimo): la probabilidad sube hasta aproximadamente un 1,79% (alrededor de 1 entre 56 ).

(alrededor de ). El reintegro (recuperar lo jugado): es lo más probable, con 1 entre 10, es decir, un 10%.

Y aunque las probabilidades de ganar algo son bajas, cada diciembre se impone lo de siempre: la ilusión colectiva de "a ver si este año sí".