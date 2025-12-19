El Puerto de Málaga bate récords en 2025: 100.000 vehículos movidos y crecimiento sostenido en la actividad logística

El Puerto de Málaga ha alcanzado este mes un hito relevante en su actividad logística con la llegada del vehículo número 100.000 movido en lo que va de año, consolidando 2025 como un ejercicio récord para el tráfico de automóviles en las instalaciones portuarias.

Esta cifra refleja el crecimiento sostenido del tráfico de vehículos nuevos, tanto en régimen ro-ro como en contenedor, y pone de manifiesto la capacidad del Puerto de Málaga para dar respuesta a las necesidades logísticas del sector de la automoción, operando con eficiencia y flexibilidad.

Actividad en crecimiento

Los muelles 7 y 9 han concentrado una parte muy relevante de esta actividad a lo largo del año, canalizando operaciones vinculadas a distintas líneas marítimas y mercados internacionales, lo que refuerza el papel del puerto como enclave estratégico para la importación, exportación y tránsito de automóviles.

El coche número 100.000 que llega al Puerto de Málaga. / L. O.

El resultado obtenido ha sido posible gracias a la implicación y coordinación de todos los agentes de la cadena logística, entre ellos operadores portuarios, consignatarios, navieras, transitarios, transportistas y servicios portuarios, así como la confianza de los fabricantes de vehículos, que continúan apostando por el Puerto de Málaga para el desarrollo de sus tráficos.

Con esta cifra récord, el Puerto de Málaga cerrará el año con perspectivas muy positivas y con el objetivo de consolidar y seguir impulsando el crecimiento del tráfico de automóviles en los próximos ejercicios, reforzando su posición como plataforma logística de referencia.