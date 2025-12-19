Operación Navidad en Renfe: más de 235.000 nuevas plazas en las conexiones con Málaga

Renfe ofrecerá 238.000 nuevas plazas en las conexiones de Málaga y Granada con Madrid en el marco de su programación especial por Navidad para facilitar los desplazamientos durante estas fechas, especialmente, en las jornadas de mayor demanda. En total, ofertará más de 741.600 plazas para viajar con origen o destino Andalucía en sus trenes de alta velocidad y larga distancia, entre el jueves 18 de diciembre y el domingo 11 de enero, según ha dado a conocer este viernes en un comunicado.

Así, la compañía ofrecerá más de 267.000 plazas en los trenes que conectan Madrid con Sevilla, y 238.000 plazas en las conexiones con Málaga y Granada, para viajar en los diferentes servicios de alta velocidad y larga distancia.

Asimismo, en el corredor Barcelona-Sevilla/Málaga/Granada se ofrecerán 83.500 plazas, mientras que la línea València-Sevilla contará con 18.250 plazas. Por su parte, los trenes de larga distancia que efectúan el trayecto Madrid-Cádiz-Huelva/Badajoz/Almería/Algeciras dispondrán de casi 134.900 plazas.

Además, en esta programación especial, Renfe pondrá a disposición casi 2,6 millones de plazas en todos sus corredores de alta velocidad y larga distancia --AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional-- con motivo de las fiestas y vacaciones de Navidad.

En esta línea, la compañía ha resaltado que los días con mayor afluencia de viajeros serán este viernes, 19 de diciembre, y el viernes 9 de enero, en coincidencia este último con la operación retorno.

No obstante, Renfe dispone del "mayor número de frecuencias y destinos del mercado, al ofrecer más de 300 servicios diarios de larga distancia con un amplio abanico de horarios para viajar por toda España", ha asegurado.

