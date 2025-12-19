Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

QUESO

Cancelan una de las ferias de queso más importantes de Málaga: estos son los motivos

Esta cita iba a contar con la participación de una treintena de empresas alimentarias, la mayoría de procedencia malagueña

La edición de 2018, que se celebró en la plaza Antonia Guerrero

Sarai Bausán García

Estepona se queda, hasta nuevo aviso, sin su esperada XI Feria del Queso 'Popi' Sabor a Málaga de Estepona, considerada una de las citas del sector más importantes de toda la provincia.

Así lo ha confirmado el propio Ayuntamiento de Estepona, que ha asegurado que, tras el primer aplazamiento que tuvo que sufrir el evento por la previsión de lluvia, finalmente se ha decidido suspender hasta encontrar un momento más adecuado para el celebrarlo.

Primera fecha de la Feria del Queso de Estepona

En un primer momento, estaba previsto que esta cita que contaría con la participación de una treintena de empresas alimentarias, de las que el 80% son malagueñas, se llevara a cabo los días 12, 13 y 14 de diciembre de 12.00 a 22.00 horas.

Sin embargo, la previsión de lluvia para esos días hizo que el Consistorio tuviera que aplazarla hasta este próximo fin de semana, lo que haría que el evento se llevara a cabo desde este viernes hasta el domingo, es decir, entre los días 19 y 21 de diciembre.

Los motivos de la cancelación del evento

Sin embargo, ante la alerta por lluvias que también se prevé en Estepona este fin de semana, la organización ha tomado la decisión de suspender el evento y comunicar más adelante la futura fecha.

"Debido a la previsión de lluvia para este fin de semana, la 11ª Feria del Queso ‘Popi Sabor a Málaga’ se suspende. En cuanto sea posible, os informaremos de la nueva fecha", ha señalado el Ayuntamiento de Estepona al respecto.

Dónde se celebrará la Feria del Queso de Estepona

Así, será el Consistorio y la organización quienes comuniquen en un futuro la fecha definitiva en la que se celebrará este evento que ha logrado posicionarse como una de las citas más destacadas de la gastronomía malagueña y que se iba a realizar en el Paseíllo de la calle Real.

Cuando se lleve a cabo esta feria de queso, los visitantes podrán disfrutar de un verdadero mercado gastronómico conformado por degustaciones y toda clase de productos lácteos que probar y adquirir.

Qué se podrá comprar en la feria de queso

Así, se pondrán a disposición de los asistentes todo tipo de quesos, como artesanos de vaca, cabra, oveja y mezclas; así como productos lácteos como cremas, yogures y demás.

Pero estos no serán los únicos productos que podrán adquirir y probar los asistentes, sino que en este mercado culinario se dispondrán todo tipo de alimentos, como frutos secos, encurtidos, aceitunas, patés, vino o aceite.

Motivos por los que se hace esta feria

Con esta feria, se busca promocionar tanto a las empresas participantes y la calidad de los productos de la provincia, como servir de impulso al propio municipio.

Para ello, esta cita ha sido organizada por el Ayuntamiento de Estepona y el cortador profesional de jamón José María Téllez 'Popi', y en colaboración con la Diputación de Málaga a través de la marca 'Sabor a Málaga'.

