Salvador Pendón, sobre los Verdiales: "En Málaga no somos conscientes de muchas de nuestras señas de identidad"

El escritor, profesor y político Salvador Pendón considera que los malagueños no le dan a los Verdiales la relevancia social que histórica y culturalmente tiene: "No somos conscientes de muchas de nuestras señas de identidad que forman nuestro comportamiento y actitudes sin que nos demos cuenta" en referencia a los Verdiales. Alega que los malagueños ven el folclore andaluz como una realidad ajena, pese a que "cada vez más población se está acercando a ella".

Por esta razón, Pendón llama a centrar la mirada y valorar los Verdiales desde las edades más tempranas: "Que ya desde las escuelas se empiece a conocer lo que es, para que cuando vayamos por calle Larios o por la Feria y veamos a una familia tocar, no lo veamos como un mero espectador, sino con un vínculo especial".

El malagueño dedica su última obra, 'El día de los tontos', a estudiar la importancia de la Fiesta Mayor de los Verdiales de Málaga, que cada 28 de diciembre atrae a miles de malagueños al Puerto de la Torre a disfrutar de los choques de pandas de toda la provincia. El nuevo libro de Pendón sobre la fiesta se presentará este viernes a las 21.00 horas en la peña Juan Breva.

Apoyo del Ayuntamiento de Málaga

Una tarea para la cual las instituciones deben jugar un rol protagónico. El autor malagueño valora el papel de las instituciones públicas, en especial la del Ayuntamiento de Málaga. Sobre el Consistorio, manifiesta que este organismo público marcó un hito histórico en 1961 al institucionalizar la Fiesta de los Verdiales y resalta la implicación que mostró con esta festividad el regidor socialista Pedro Aparicio durante sus años al frente del Gobierno municipal (1979-1995).

De este modo, y como cada año, este 28 de diciembre se celebrara la Fiesta Mayor de los Verdiales de Málaga que alcanza ya su 64ª edición gracias al apoyo del Ayuntamiento. Se celebrará en el recinto situado en el parque de Andrés Jiménez Díaz en el Puerto de la Torre y tiene previsto reunir a 28 pandas que representan los tres estilos tradicionales, Comares, Montes y Almogía, según informó el pasado miércoles la concejala de Fiestas, Teresa Porras, acompañada por el presidente de la Federación de Pandas de Verdiales, José María Cuenca.

En esta edición participarán seis pandas del estilo Comares, 12 del estilo Montes y 10 del estilo Almogía. Cada uno de los estilos contará con premios en diferentes modalidades, entre ellas fiesta, baile de pareja, baile de trenzaíllo, baile de bandera o bajín y mejor cantaor: se repartirá un total de 34.910 euros en premios. También se entregará un obsequio a los niños y niñas participantes en las modalidades infantiles.

Más allá del espectáculo

A juicio de Pendón, los andaluces sólo aprecian los elementos más lúdicos y propios del espectáculo del flamenco, sin atender a la profundidad que guarda en su interior este arte. "El flamenco ha servido para inspirar a poetas, pintores, músicos... todas las ramas del arte", expresa el escritor poniendo en valor que este arte "nos vincula con nuestra identidad".

Y además de un divertido baile, el flamenco es la muestra de que el mestizaje y la pluriculturalidad puede funcionar. "No hay en todo el mundo una manifestación musical que tenga la variedad y la diversidad de formas que tiene el flamenco" dado que en el proceso evolutivo por el que se crea y desarrolla este arte se enriqueció de "muchas culturas" que han pasado por Andalucía, como la cristiana, la musulmana o la judía. De este modo, Pendón concluye que "una de las grandes potencias del flamenco" es poseer una base "musical, étnica y antropológica" diversa que le da una "riqueza extraordinaria".

"Hace no tanto, el flamenco se veía fuera de nuestras fronteras como algo sin mayor importancia. Como algo anecdótico", relata Pendón quien resalta que "a medida que artistas de nuestro flamenco se han ido internacionalizando, este arte se ha empezado a conocer" y ha ganado "un espacio muy importante" en la esfera internacional gracias a "extraordinarios" artistas. Frente a esto, contrapone que "a veces, en Andalucía, no le damos el suficiente valor a los elementos culturales del flamenco".