Vox Málaga pide suspender la baliza V16 obligatoria a partir del 1 de enero de 2026

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha registrado una moción urgente al Pleno para instar al Gobierno a paralizar la obligatoriedad de la baliza V16 conectada, que la DGT prevé exigir como único sistema legal de preseñalización desde el 1 de enero de 2026.

La iniciativa, defendida por el portavoz municipal Antonio Alcázar, reclama suspender la entrada en vigor hasta que existan —según Vox— estudios técnicos independientes que acrediten su eficacia “en condiciones reales”. El grupo sostiene que la medida impone un sobrecoste a las familias sin una mejora clara frente a los triángulos tradicionales.

¿Qué dice la normativa?: V16 conectada obligatoria desde el 1 de enero de 2026

La DGT recuerda que, a partir del 1 de enero de 2026, el dispositivo V16 conectado será el único medio legal para señalizar un vehículo inmovilizado en la vía y sustituirá a los triángulos. Uno de los ejes del debate es el encaje con la circulación internacional. La DGT publicó una instrucción para aclarar que los vehículos matriculados en otros países que circulen temporalmente por España pueden cumplir con triángulos, conforme a los convenios internacionales aplicables. Vox denuncia que, de este modo, "se deja fuera a los millones de vehículos extranjeros que circulan cada año por las carreteras nacionales".

Vox Málaga alerta de que la nueva normativa de la DGT impone una carga económica injustificada a las familias y no mejora la seguridad vial frente a los triángulos tradicionales. / Vox Málaga

Multas y falta de información: el argumento de Vox

Vox alerta de “riesgo de sanciones” y sostiene que hay conductores comprando balizas que no servirán en 2026. Sobre las sanciones, varios medios recogen que no llevar la V16 conectada cuando sea obligatoria se sancionaría como infracción leve de 80 euros.

Según los datos expuestos en la moción, un 65% de los españoles desconoce la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza V16 y hasta un 30% ignora que puede enfrentarse a estas sanciones en caso de incumplimiento. “El Gobierno ha gestionado esta medida de manera negligente. Muchos conductores están comprando balizas no homologadas sin saberlo y se exponen a multas injustas por culpa de una política informativa caótica”, ha advertido el portavoz de Vox.

También se ha advertido públicamente de irregularidades en la venta y de publicidad confusa sobre qué modelos serán válidos a partir de 2026.

El grupo municipal en Málaga añade otra crítica a la obligatoriedad de la baliza V16: a su juicio, el nuevo sistema puede favorecer que el conductor permanezca dentro del vehículo tras una avería, algo que —según sostiene— choca con los protocolos de seguridad vial que recomiendan salir de la calzada y colocarse en un lugar seguro. “Cualquier normativa que fomente, aunque sea indirectamente, que el conductor se quede dentro del coche aumenta el riesgo de colisiones graves. Esta obligación va en contra del sentido común y de las recomendaciones de los servicios de emergencia”, ha afirmado el portavoz.

En la moción, Vox cuestiona la “superioridad” de la V16 en supuestos como curvas, rasantes o meteorología adversa, y en vehículos de gran tamaño. La DGT defiende que, además de la señal luminosa, la clave es la conectividad (envío de ubicación a DGT 3.0) para reforzar el aviso a otros usuarios.

“Antes de imponer gastos innecesarios, el Gobierno debería ayudar a las familias y a las empresas a renovar sus vehículos y mejorar la seguridad vial de forma real y efectiva”, ha concluido Antonio Alcázar.