Buscar aparcamiento: la nueva odisea de los vecinos de Eugenio Gross con las obras del metro al Civil

Ha pasado más de un mes desde que comenzaron las obras en la calle Eugenio Gross de la ampliación de la línea 2 del metro hasta el Hospital Civil. La calle Eugenio Gross se cerró al tráfico el 12 de noviembre desde el tramo que va desde Martínez Maldonado hasta Martínez de la Rosa. Un parón en los carriles de circulación que preocupaba tanto a vecinos como a trabajadores de la zona, que auguraban un tráfico inaguantable y la caída de las ventas.

Y, ¿cómo es la situación después de un mes del cierre de la vía en Eugenio Gross? Los trabajadores y vecinos del barrio coinciden en que lo que más les afecta en su día a día es el aparcamiento.

Tráfico intenso en los alrededores de calle Eugenio Gross y Las Chapas a causa de las obras del Metro / Álex Zea / LMA

La odisea del aparcamiento

«Puedo estar tranquilamente entre veinte y treinta minutos dando vueltas para encontrar un aparcamiento», afirma Patricia, que trabaja en la Farmacia El Aviador en plena Eugenio Gross. Al cortar la calle en obras, las personas que quieran acceder a ella o las zonas colindantes deben enfrentarse a dar más vueltas de las esperadas en busca de un espacio donde estacionar el coche.

Algunos comerciantes también coinciden en que la presencia policial es más estricta y que las llamadas a la grúa son habituales en el barrio. «Al quitar la gran parte de los aparcamientos, a la mínima que lo aparcas en un sitio, donde la policía antes te hacía la vista gorda, ahora ya no tienes esa suerte», explica Patricia.

«Los residentes de la zona se tiran dos y tres semanas sin mover su vehículo por no saber si podrán volverlo a aparcar», apunta Rafa, compañero de Patricia, que decide desplazarse en patinete a su lugar de trabajo. Calles como Jorge Loring, Bailén o Ecuador se ven saturadas por tener “poco aparcamiento para tanto vehículo”.

Ruta alternativa

Durante los trabajos de ampliación del metro en la zona de Eugenio Gross, se ha establecido un itinerario alternativo principal que discurre por la rotonda de Las Chapas, continuando por Doctor Escassi y Morales Villarrubia hasta conectar con Martínez de la Rosa.

En cuanto a las calles que cruzan Eugenio Gross, tanto en el lado este como en el oeste permitirán únicamente el acceso a vecinos y a vehículos de emergencia.

Las administraciones autonómica y municipal han acordado mantener operativa la circulación por Martínez Maldonado en ambos sentidos durante todo el tiempo que duren las obras, aunque el tránsito quedará interrumpido en el corredor formado por la calle Santa Elena y Eugenio Gross.

Los comercios tras el primer mes de obras

Las ventas también son una preocupación para los comerciantes. «Antes la gente aparcaba en doble fila, compraba el pan y se iba rápidamente. Ahora esas ventas no están», afirma Lily, panadera en La Esquinita.

Aunque no todo iban a ser penas. Al ser una vía que obliga a pasar andando por su acera, los vendedores sí han notado que más gente se para en sus comercios. «La gente que cogía antes el autobús ahora tiene que venir sí o sí andando, si quiere llegar hasta aquí abajo», explica Jemila, trabajadora en la pollería D’Lunch.

Como solo ha pasado un mes desde el inicio de las obras, los vendedores aún no pueden hacer una estimación real de si esta situación afectará a sus negocios a largo plazo. «Cuando acaben las obras, será todo positivo, porque habrá un metro y la calle estará renovada. Pero durante las obras, si podremos o no podremos sobrevivir los comercios, eso ya no lo sé», sopesa David Espinosa, de Pinturas Decoval.

Con 30 meses de obra por delante, lo que sí es seguro es que los vecinos y trabajadores de La Trinidad tendrán que adaptarse a una situación que, por ahora, condiciona su rutina diaria. La falta de aparcamiento, los cambios en la movilidad y la incertidumbre comercial marcan el presente del barrio, que vive a la espera de que los beneficios prometidos por la llegada del metro compensen los inconvenientes actuales. Mientras tanto, residentes y comerciantes afrontan el desafío de convivir con las obras, confiando en que el impacto sea temporal y que el resultado final suponga una mejora real para la zona.

¿En qué consiste la obra?

La ampliación de la línea 2 del metro tiene previsto inaugurar tres nuevas paradas: una que conecte la ya existente Guadalmedina con calle Hilera, una segunda que una Hilera con Eugenio Gross, y la tercera y última estación que conectaría con el nuevo Hospital de Málaga.

De esta forma, se llevará el metro soterrado hasta el entorno del Hospital Civil, dando servicio al Materno y al futuro tercer hospital que se quiere construir en la parcela anexa al Civil.