Las arboledas perdidas de La Malagueta y la avenida de Príes

Gracias al académico de la Historia Francisco Cabrera, sabemos que el nombre de La Malagueta se lo debemos al coronel de ingenieros Joaquín de Villanova, que lo propuso en 1783, a semejanza de La Barceloneta, que nació de forma parecida: por la acumulación de arena en la cara exterior del muelle.

De 1797 es ya un proyecto urbanización cuadrangular con plaza central también cuadrada, que en absoluto se asemeja al disloque de nuestros días.

Plano desconocido de La Malagueta

En el último libro de Francisco Cabrera, su estupendo estudio sobre los ingenieros y la Historia el Puerto de Málaga, el académico ha vuelto a hacer público un plano poco divulgado de La Malagueta. Se trata de una nueva propuesta de «una nueva población en la llamada Malagueta, inmediata al muelle de Levante».

El plano es de 1843 y lo firma el teniente coronel y comandante de ingenieros Vicente Casanovas. En unos tiempos en los que los malagueños seguían levantado casas sin permiso, Casanovas quiso poner un poco de orden en un espacio que desde pocos años antes ya contaba con la ferrería El Ángel de Juan Giró.

Plano completo de la propuesta de la Malagueta en 1843. / A.G.M.S.

Un espacio ajardinado en sus orígenes

El comandante de ingenieros propuso, entre otras mejoras, unos jardines públicos de estilo francés, en la zona donde luego se levantarían el Hospital Noble y la plaza de toros, y bastantes escalinatas para salvar los desniveles.

En la propuesta también aparece, en el centro del barrio, una plaza central, con una escuela para niños, una capilla y la casa de la maestra de niñas (quizás sirviese también de escuela para alumnas).

Del plano llama la atención, al oeste de la ferrería, en parte de donde hoy está el Hotel Miramar, una parcela irregular en la que aparecen pintadas hileras de árboles, en nada parecidos a los jardines franceses proyectados.

Los árboles de Adolfo Pries

Como no aparecen señalizados, da la impresión de que estaban ahí con anterioridad. ¿Su utilidad?, posible vivero para madera. A fin de cuentas, eso fue lo que hizo Adolfo Pries Saniter, el cónsul alemán, tras comprar en 1873 la ferrería El Ángel y su gran finca.

En una increíble foto de hacia 1880 -aparece la plaza de toros, de 1876; pero no Villa Clara, de 1885-, la que luego sería la avenida de Príes y parte del paseo de Sancha lucen cubiertos de árboles. Así debió de estar en los primeros años de vida de Pablo Ruiz Picasso.

Vista panorámica de los almacenes mercantiles, terrenos y edificaciones de Adolfo Pries, hacia 1880. / La Opinión

Se aprecian las casas de trabajadores de Pries, las instalaciones de El Ángel, la fábrica de azúcar de Martín Heredia y la inmensa arboleda que Pries empleaba para hacer toneles para el vino.

La foto fue salvada in extremis de la destrucción por el profesor Federico Castellón en 2010, en unas descontroladas obras municipales en calle Cárcer que se saldaron con el envío al vertedero de miles de negativos fotográficos y hasta diseños de tronos del fotógrafo Cristóbal Velasco. Arboledas perdidas.