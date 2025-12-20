Málaga cierra el tercer cuatrimestre de 2025 con una deuda muy por debajo del límite estatal

La ciudad de Málaga ha cerrado el tercer cuatrimestre de 2025 con un índice de endeudamiento del 48,68 por ciento, más de 60 puntos por debajo del límite estatal, y menor al registrado en el mismo período de 2024, cuando se situó en el 50,48 por ciento. Si no se incluyen los préstamos hipotecarios de vivienda protegida, este indicador baja al 43,24 por ciento, informó ayer el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Por otro lado, según los datos publicados esta semana por el Banco de España relativos a dicho período, Málaga se sitúa como la tercera ciudad con menor deuda entre las capitales de más de 500.000 habitantes.

Comparación con otras capitale

Así, el Ayuntamiento cuenta con un importe de deuda de 291 millones de euros, por debajo de Madrid (2.106), Barcelona (1.365) y Zaragoza (568), mientras que Valencia y Sevilla son las que registran menor importe a 30 de septiembre de 2025 (75 y 143 millones, respectivamente).

Este importe se reduce hasta los 245 millones de euros si no se computan los préstamos por VPO, ya que en el dato de Málaga que publica el Banco de España se contabiliza el dinero que pide prestado para la construcción de vivienda protegida, mientras que en las cifras publicadas de otras ciudades -de más de 500.000 habitantes- no se computan.

Así ha evolucionado en el último año

Con respecto al trimestre anterior, se ha registrado un incremento de 21 millones de euros, justificado en la disposición de 27,3 millones de uno de los préstamos municipales. Las amortizaciones en este período han alcanzado los 6,3 millones, lo que ha favorecido que la repercusión en la deuda haya sido menor.

En cuanto a la misma fecha de 2024, ha supuesto un aumento de 58 millones, tras la disposición de distintos préstamos formalizados (84,5 millones), y el efecto es menor en la deuda gracias a las amortizaciones realizadas (26 millones).

Además, la ciudad de Málaga ha obtenido una calificación muy alta de su solvencia financiera en el ‘rating’ que realiza la entidad Standard & Poor’s, una de las principales agencias de calificación de servicios financieros.