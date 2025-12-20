Accidente
Diez heridos, entre ellos tres menores, en un accidente de tráfico en Cártama
Un total de cinco personas fueron hospitalizadas tras el suceso, ocurrido por la colisión de tres turismos, mientras que el resto de heridos fueron atendidos en el lugar
Diez personas, tres de ellas menores de edad, han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado este sábado en el municipio malagueño de Cártama, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
Colisión de tres turismos
El accidente se ha debido a una colisión múltiple de tres turismos, en el Puente de Hierro de la citada localidad malagueña, en la barriada de Los Almendros.
El teléfono 112 recibía, sobre las 13.45 horas de este sábado, varios avisos de testigos alertando del siniestro y de la existencia de personas heridas, por lo que se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a Protección Civil de Cártama.
Cinco hospitalizados
En total, han sido diez las personas heridas en este siniestro. Cinco de ellas han sido evacuadas a un centro hospitalario; en concreto, dos hombres y una mujer --los tres de 45 años--, han sido trasladados al hospital Valle del Guadalhorce, y dos menores de 14 y diez años al Materno Infantil.
Los otros cinco heridos, dos varones de 69 y 34 años, dos mujeres de 69 y 29 y una menor de tres años, han sido atendidos por los sanitarios en el lugar del accidente y no han necesitado traslado hospitalario, según han aclarado desde el 112.
