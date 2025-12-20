¿Por qué al Gordo de Navidad se le llama así?

Cada 22 de diciembre, el país entero amanece pendiente de una cosa: el Sorteo de Lotería de Navidad. Y sobre todo de ¿cuál será el número agraciado con El Gordo?

Muchos dan por hecho que ese nombre viene del dinero que reparte el primer premio. Pero la historia es bastante más curiosa: el apodo se consolidó con el paso del tiempo y, según varias reconstrucciones históricas, también está ligado a un personaje publicitario de hace más de dos siglos.

El origen de la lotería en España (1763)

La lotería no nació como un simple juego: fue, sobre todo, una herramienta de financiación pública.

En 1763, durante el reinado de Carlos III, se instauró la llamada “Lotería Real”, inspirada en modelos que funcionaban en Italia, y con una finalidad clara: destinar beneficios a hospitales, hospicios y otras obras públicas y pías.

El salto decisivo llega con la Guerra de la Independencia. En 1811, las Cortes reunidas en Cádiz impulsaron una nueva lotería —la llamada “Lotería Moderna”— para recaudar fondos en un momento crítico.

Sede dón de se instauró la Lotería Nacional, en Cádiz. / La Opinión

El primer sorteo vinculado al origen de la Lotería de Navidad se celebró el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz. El billete costaba 40 reales y el primer gran premio (“Gordo” en los documentos históricos) fue de 8.000 pesos fuertes, que recayeron en el número 03604.

¿Cuándo empezó a llamarse ''Sorteo de Navidad''?

Aunque se celebraba en esas fechas, el nombre oficial tardó en llegar. Según la cronología de Loterías y Apuestas del Estado, fue en 1892 cuando el sorteo navideño comienza a llamarse “Sorteo de Navidad” (y ese año se celebró el 23 de diciembre).

Desde entonces se convirtió en una tradición nacional.

Por qué se llama 'El Gordo'

Aquí es donde entra la parte más llamativa. Una explicación muy extendida sostiene que el nombre no nació por la cuantía, sino por un personaje creado para promocionar la lotería entre finales del siglo XVIII y el XIX: el llamado “Enano Afortunado” o “Fanático de la lotería”, representado como un hombre bajito y regordete con un traje formado por bolas numeradas.

Anuncio del 'Enano afortunado' / La Opinión

Con las estampas y rimas populares, la gente terminó apodándolo “El Gordo”, y el sobrenombre acabó quedándose para el primer premio.

La Lotería de Navidad ha atravesado siglos y crisis, y aun así ha mantenido su lugar como gran ritual colectivo. Incluso durante la Guerra Civil hubo sorteos en ambos bandos, un dato que suele aparecer en las recopilaciones históricas sobre el sorteo.