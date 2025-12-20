Lluvia en Málaga: Las precipitaciones de este viernes dejan más de 34 litros en Ojén

Ya lo había anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se esperaban abundantes lluvias con posibilidad de tormentas en la Costa del Sol, Guadalhorce y la Axarquía, por lo que la Aemet había decretado el aviso amarillo desde las 20 horas del viernes hasta las 03.00 horas del sábado. Y las previsiones se han cumplido.

La lluvia ha hecho acto de presencia esta tarde y de qué manera. Las precipitaciones han sorprendido a cientos de personas que llenaban este viernes bares y restaurantes hasta la bandera por las celebraciones previas a la Navidad.

Algunos ayuntamientos como el de Torremolinos han sido previsores y, ante las previsiones de la Aemet han cancelado la inauguración del parque de la Navidad, previsto para este viernes. De hecho, las fuertes lluvias caídas han formado balsas de agua en algunas calles de Torremolinos y la acumulación de precipitaciones ha provocado que el agua salga por algunas alcantarillas.

Algunas alcantarillas de Torremolinos no han resistido la presión del agua caída. / Fran Extremera

Registros

Hasta ahora, las mayores cantidades de agua han caído en la Costa del Sol Occidental, con más de 34 litros por metro cuadrado en localidades como Ojén; seguida por los más de 31 litros en Pujerra y más de 28 litros en Marbella.

Pero la lluvia también ha caído de manera generosa en el Valle del Guadalhorce, dejando más de 23 litros en localidades como Coín, más de 16 litros en Cártama y por encima de los 14 litros en Casarabonela.

Y la lluvia también ha caído de forma tormentosa aunque intermitente en Málaga capital,donde se llevan registrados más de 17 litros por metro cuadrado.

La Aemet ha desactivado todos los avisos por lluvias o tormentas en la provincia de Málaga a partir de las tres de la madrugada.