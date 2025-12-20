El pueblo de Málaga con el mejor clima de Europa ofrece migas gratis este domingo

Málaga se ha posicionado como uno de los destinos turísticos más demandados por los visitantes de toda la geografía internacional por su amplia riqueza cultural, patrimonial, paisajística y gastronómica, así como por su envidiable clima. Sin embargo, dentro de la propia provincia, existe un municipio que se ha alzado con el distintivo de ser el pueblo con mejor clima de Europa en el que, además, este domingo se podrán comer migas gratis.

La distinción de pueblo en el que mejor tiempo hace de todo el continente no es una autoproclama de Torrox, sino que ha sido otorgada por la empresa Meteogroup tras haber comparado las condiciones climáticas de este pueblo con otras 21 localidades de la costa del resto de Europa.

Una Fiesta de las Migas en el municipio con mejor clima de Europa

Un entorno que, además de las temperaturas más agradables de Europa, también se convierte en el mejor plan navideño tras transformarse durante estas fiestas en un auténtico poblado de la Navidad con alumbrado y decorados en cada una de sus calles, así como una veintena de actividades para todos los públicos.

Pero su mayor atractivo para este fin de semana es uno de sus platos más tradicionales, las migas, a través de unas jornadas compuestas por degustaciones, conciertos, actuaciones teatrales y zambombas.

Programación completa: conciertos, zambombas, concursos y teatro

Será este domingo cuando se llevará a cabo la Fiesta de las Migas de Torrox, un evento que ha sido declarado de Interés Turístico Nacional de Andalucía y que este año cumple su 44 edición.

Así, la cita que se celebrará en la Plaza de la Constitución del municipio arrancará su programación a las 11.00 horas con la apertura de la gala, a lo que le seguirá un encuentro de coros y una actuación navideña conjunta a las 11.15 horas.

Concursos y degustaciones, entre las actividades de Torrox

A las 12.00 horas, será el momento de la actuación del Grupo Municipal de Torrox y la entrega de premios del II Concurso 'Cuentos de Navidad'.

Tras esto, se producirá el saludo institucional del concejal de Fiestas y el alcalde, así como el pregón oficial a cargo de la presentadora de Canal Sur Eva Ruiz y el toque de caracola a cargo de Angelita Villena.

Panorámica de los asistentes a la Fiesta de las Migas / .

La programación continuará a las 13.00 horas con el recorrido hacia el Llano de la Almazara para la degustación de migas, camino que amenizará La Panda de Verdiales 'Coto Tres Hermanas'.

Más de seis toneladas de ingredientes para las migas de Torrox

Para esta degustación de migas, el Ayuntamiento de Torrox utilizará más de seis toneladas y media de ingredientes, y cerca de 200 arrobas de vino. Todo ello para celebrar una fiesta que se espera que reúna a más de 50.000 personas en Torrox.

De ese modo, para elaborar y repartir gratuitamente este plato típico de Torrox, serán necesarios 1.750 kilos de harina de sémola de trigo (100 de ellos sin gluten) y 60 kilos de ajos, más el agua necesaria y unos 650 litros de aceite de oliva en su variedad nevadillo.

En el caso de la ensalada arriera que acompaña a las migas y que elaborarán las mujeres de la asociación La Almedina, se usarán 3.000 kilos de tomates, 150 de cebollas, 140 kilos de bacalao y 700 kilos de naranjas.

A todo esto se añaden las más de 180 arrobas de vino que también se podrán degustar de forma gratuita por los asistentes en vasitos individuales.

Cierre de la jornada: súper tardeo y fuegos artificiales

Tras este momento, se llevará a cabo la 'Zambomba Candela' y su espectáculo navideño flamenco.

Por su parte, a las 16.00 horas, se producirá el concierto de Javier Ojeda, cantante, músico y compositor malagueño conocido por ser líder y vocalista de la icónica banda Danza Invisible.

Los asistentes también podrán disfrutar a las 18.00 horas de un 'Súper tardeo' con Vicman Romero & Mike Sildavia. Finalmente, un espectáculo de fuegos artificiales podrá el broche a esta intensa jornada a las 21.00 horas.

Una de las principales fiestas de Andalucía

Sobre esta fiesta, el alcalde de la localidad, Óscar Medina, ha recordado que esta cita gastronómica, festiva, turística y cultural "se ha convertido en una de las principales de Andalucía y España".

Medina ha subrayado que "no en vano, esperamos igualar o incluso superar la asistencia de 50.000 personas contabilizadas por la Policía Local el pasado año".

El alcalde ha añadido: "No hay que temer las predicciones meteorológicas: las migas están incluso más buenas cuando el tiempo no acompaña tanto como otras veces".