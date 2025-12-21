Las asociaciones Adein y Amfremar reciben la recaudación de la Carrera ‘Ciudad de Málaga’

Fundación Unicaja y El Corte Inglés han entregado esta semana la recaudación obtenida de la 45ª Carrera Urbana ‘Ciudad de Málaga’ celebrada el pasado 19 de octubre, que este año se ha destinado a la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas (Adein) y a la Asociación Amigos Malagueños de Familias de Rehabilitados y Marginados (Amfremar), que han recibido un cheque por valor de 11.768 euros cada una para el mantenimiento y apoyo de su labor social.

En el acto de entrega celebrado en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga participaron el presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, y el delegado de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de El Corte Inglés, Eduardo Barrero. En representación de las asociaciones beneficiarias acudieron la presidenta de Adein, Cristina Martín, y el presidente de Amfremar, Fernando Gutiérrez.

Fundación Unicaja volvió a patrocinar un año más esta popular iniciativa, que entronca directamente con dos de las líneas de actuación preferentes de la institución: el fomento de la práctica deportiva en todas las edades y la cooperación social para apoyar a los colectivos más vulnerables, según informó en un comunicado.

8.000 corredores en la carrera urbana

La 45ª Carrera Urbana ‘Ciudad de Málaga’, organizada por el Ayuntamiento de Málaga con el patrocinio de la Fundación Unicaja y El Corte Inglés, se celebró el pasado 19 de octubre y logró reunir a más de 8.000 corredores por las céntricas calles de la ciudad. El atleta del Trops Cueva de Nerja Nabil Sebbar fue el ganador de la competición en la categoría masculina. El atleta del Álora Pablo Van Hoom y el atleta del Club Atletismo Málaga Alejandro Cañas tomaron la segunda y tercera posición. En la categoría femenina, la atleta del Trops Cueva de Nerja Nazha Machrouh fue la campeona, y completaron el podio Belén y Eva Infantes del Club Álora.

La Carrera Urbana ‘Ciudad de Málaga’ destaca también por ser una cita solidaria, ya que con cada inscripción los participantes tuvieron la posibilidad de adquirir una camiseta conmemorativa del evento por un precio de cuatro euros.

La Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas (Adein) se constituye para atender y cubrir las necesidades biopsicosociales y educacionales de la población malagueña, repercutiendo favorablemente en la calidad de vida y en el bienestar personal de todos sus destinatarios/as.

La Asociación Amigos Malagueños de Familias de Rehabilitados y Marginados (Amfremar) nace en el año 2000 como respuesta solidaria a las necesidades yproblemas sociales, culturales, de educación y de integración social, entre otros, detectados en familias de personas en prisión y con problemas de adicciones.