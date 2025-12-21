Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan el cadáver de una mujer con aparentes signos de violencia en Málaga

El cuerpo, que pertenece a una mujer de 30 años, ha sido encontrado en un descampado y aún se encuentra sin identificar

L.O

Málaga

El cuerpo sin vida de una mujer de 30 años ha sido hallado en un descampado de la zona norte de la capital malagueña, a primera hora de la mañana de hoy.

El cadáver, aun sin identificar y que presenta aparentes signos de violencia, está pendiente de la correspondiente autopsia, habiéndose activado el protocolo judicial.

El Grupo de Homicidios de la Comisaria Provincial se ha hecho cargo de la investigación.

