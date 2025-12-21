Hallan el cadáver de una mujer con aparentes signos de violencia en Málaga

El cuerpo sin vida de una mujer de 30 años ha sido hallado en un descampado de la zona norte de la capital malagueña, a primera hora de la mañana de hoy.

El cadáver, aun sin identificar y que presenta aparentes signos de violencia, está pendiente de la correspondiente autopsia, habiéndose activado el protocolo judicial.

El Grupo de Homicidios de la Comisaria Provincial se ha hecho cargo de la investigación.