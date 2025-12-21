Sucesos
Hallan el cadáver de una mujer con aparentes signos de violencia en Málaga
El cuerpo, que pertenece a una mujer de 30 años, ha sido encontrado en un descampado y aún se encuentra sin identificar
L.O
Málaga
El cuerpo sin vida de una mujer de 30 años ha sido hallado en un descampado de la zona norte de la capital malagueña, a primera hora de la mañana de hoy.
El cadáver, aun sin identificar y que presenta aparentes signos de violencia, está pendiente de la correspondiente autopsia, habiéndose activado el protocolo judicial.
El Grupo de Homicidios de la Comisaria Provincial se ha hecho cargo de la investigación.
- Descubren a una familia británica intentando colar un cadáver en un vuelo de Easyjet que salía de Málaga
- Málaga, en alerta amarilla por lluvias: la Aemet informa de las previsiones
- Fuertes lluvias y rayos sorprenden a Málaga capital: más de 40 litros por metro cuadrado en la provincia
- Málaga se prepara para una Nochebuena fría y lluviosa: Aemet alerta sobre la borrasca
- El edificio que alberga el hotel Room Mate Valeria de Málaga cambia de propietario
- Lluvia en Málaga: Las precipitaciones de este viernes dejan más de 36 litros
- Así será el nuevo Centro de Protonterapia de Málaga que contará con uno de los equipos de Amancio Ortega
- Un yacimiento arqueológico romano amenaza con retrasar la obra del metro de Málaga en la calle Hilera