«Málaga se preocupó del desarrollo y no de que hubiera un buen transporte»

Recién aterrizado de Florencia (Italia), donde ha visitado la fábrica de trenes de Hitachi, el ministro de Óscar Puente atiende esta entrevista en la sede de Nuevos Ministerios, donde ha cumplido dos años de gestión al frente de Transportes. Su máxima «obsesión» ahora mismo es lograr material móvil para prestar un buen servicio en Cercanías, alta velocidad y media distancia. Se lamenta de los plazos demasiado largos de las empresas europeas y de los precios. «Yo creo que el tren de la Costa es la solución en la que tenemos que poner las máximas energías», dice sobre la provincia de Málaga

Málaga tiene unos problemas de movilidad en su área metropolitana que frustran su desarrollo. Los accesos a la ciudad son ratoneras en las que diarios quedan atrapados miles de conductores. ¿Qué planteamiento se hace desde su ministerio para resolver este problema?

Ninguno milagroso. Málaga, como otras zonas de nuestro litoral, durante mucho tiempo se preocupó del desarrollo y no se preocupó de cómo lo tenía que articular para que hubiera un buen transporte. Hay unos problemas urbanísticos que ningún mago puede resolver. ¿Qué estamos haciendo? Dentro de lo posible estamos mejorando varias conexiones de la AP7 en el entorno de Málaga, con modificaciones de enlaces, de accesos, etcétera. Y en paralelo estamos trabajando en el gran proyecto ferroviario de Málaga, que es el tren de la Costa. Tengo que decir que estamos trabajando en el estudio de viabilidad y tenemos muchas esperanzas. Desde luego no es una solución en el corto plazo, tampoco quiero engañar a nadie. No vamos a resolver los problemas de tráfico que tiene hoy Málaga, mañana con el tren de la Costa. Pero sí es una solución ambiciosa que puede vertebrar muy bien el área metropolitana y costera de Málaga y que yo creo que es la solución en la que tenemos que poner las máximas energías. Hubo un tiempo que yo fui muy escéptico con la posibilidad de que ese tren se hiciera. Ese escepticismo lo sustituí por optimismo, porque técnicos de la casa me mostraron posibilidades de desarrollar ese tren y ahora es donde nos tenemos que volcar, en ese tren, en el tren de la Costa. Estamos con el estudio de viabilidad, que espero que tengamos pronto, y en cuanto lo tengamos, si es positivo, como yo así espero, empezaremos a licitar ya estudios informativos para definir ya trazado y acelerar para ir hacia los proyectos.

Acaba usted de cumplir dos años en el ministerio. ¿Qué balance hace y qué proyecciones tiene?

Ha habido un incremento importante del ritmo de ejecución. El año pasado hemos ejecutado más de 10.000 millones de euros. Tenemos ya para aprobar el Dora 3 muy pronto y son 13.000 millones de euros para aeropuertos y 7.000 millones para los puertos. La previsión en el ámbito ferroviario es incrementar la red de alta velocidad en otros 750 kilómetros, consolidar y mejorar los dos núcleos principales de cercanías, Rodalies y Cercanías Madrid. Y en las carreteras tenemos una red madura con una demanda de mantenimiento muy alta, con más de 1.500 millones al año. Vamos a ir incrementando esa partida.

¿Tiene alguna espinita?

En general me gustaría más velocidad a la hora de acometer los proyectos. Todo va más lento de lo que me gustaría.

¿Qué frena esa velocidad?

Hay una primera fase que es la de los estudios, permisos, sobre todo de carácter ambiental, que consume demasiado tiempo. Pero otra espina clavada es el material rodante ferroviario. Necesitamos muchos más trenes y trenes mejores de los que tenemos. Y parece imposible recibir trenes en un plazo razonable.

Ha estado viendo material en Reino Unido, Italia, China…

En Europa estamos en tiempos de pedidos que no bajan de 5 años y también precios altos. Eso hace que tengamos que mirar en otras direcciones. En la Unión Europea tenemos muchos fabricantes pero que ahora no están en condiciones de servir los pedidos en el tiempo que hace falta.

¿Qué le piden a Europa?

Tenemos un problema de escala. Los chinos van con uno o dos fabricantes enormes. Y eso les hace muy competitivos.

¿Vamos a comprar trenes a China?

Desde luego estoy valorando seriamente la posibilidad de comprar trenes en China, no es ningún juego. Además, la industria europea necesita reaccionar y creo que alguien tiene que empezar a hacerlo.

Decía usted que necesitamos más trenes. ¿Esto está cuantificado?

A ver, es pasta. Es evidente. Renfe está preparando un concurso que va a sacar a primeros de año con una primera compra con lo más urgente. Estaremos hablando de en torno a 40 trenes de alta velocidad. Y luego tenemos que seguir comprando material de media distancia, material Avant, y material de Cercanías.

¿Se va a tener alguna consideración con Talgo teniendo en cuenta que es una empresa española y que además la SEPI es accionista?

Todos los procesos de compra van a concurso público y por tanto yo no podría decir que le voy a dar preferencia. Talgo tiene algo que de momento no tiene nadie que es la alta velocidad en rodadura desplazable. Digo hasta ahora, porque los chinos ya acaban de homologar un tren de rodadura desplazable a 350 por hora y que cambia de ancho sin tener que pasar por ningún tipo de infraestructura.

Liberar autovías de las concesiones

Bruselas ha declarado sin medias tintas, ilegal el peaje de la AP9. ¿Por qué no se rescata ya la concesión? ¿Hay una estrategia de demorar cualquier resolución en los juzgados?

A ver, primero hay un error de concepto y es considerar que la Comisión hace declaraciones de ilegalidad. No, eso lo hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por lo tanto, hasta que eso no se pronuncie, la Comisión ha expresado una opinión. Obviamente tiene un valor muy importante, pero no tiene valor jurídico. Será en todo caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien tendrá que pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la concesión. En segundo lugar, yo creo que todo el mundo tiene que tener claro en Galicia, si no lo tienen claro pues volveré a ahondar en el mensaje, que esa concesión se va a ir a los 78 años de duración como consecuencia de decisiones tomadas por el Partido Popular en exclusiva. Es que nosotros no hemos participado en nada que tenga que ver. Me sorprende. Voy a decirlo en castellano para que se entienda. Me sorprende el morro que le echa la Junta de Galicia y el PP en este tema. Cuando si esa concesión está en vigor es porque el señor Aznar en el año 2000, faltando 23 años para que esa concesión venciera, la amplió por otros 25 hasta 2048. Es que si hay alguien que no puede decir una palabra sobre este tema es el Partido Popular. Esto es así. Entonces a mí se me abren las carnes cuando me vienen al Senado o al Congreso con preguntas de este tipo, diciendo que tenéis que quitar el peaje. Pero si lo pusísteis vosotros. Y claro, ¿cuál es la situación en la que está el gobierno de España? La situación en la que está este gobierno es que hay una concesión en vigor y que hay por tanto unos intereses privados basados en unas decisiones administrativas. Para rescatar esa concesión habría que, primero, salvar dificultades jurídicas muy serias y segundo abonar indemnizaciones milmillonarias, de muchos miles de millones. Cuando es gratis todo el mundo se apunta a un bombardeo, pero la realidad es que rescatar esa concesión es un tema complejísimo desde el punto de vista jurídico y costosísimo desde el punto de vista económico. ¿Qué estamos haciendo entre tanto? Bonificar al usuario recurrente. Es que esa autopista tiene una bonificación que llega en algunos casos al 75% y más para los usuarios recurrentes. El usuario que tiene que coger, para ir a trabajar, esa vía tiene unas bonificaciones que ya nos han costado en torno a 400 millones de euros a todos. Estamos haciendo lo que podemos. No es un capricho. ¿Qué hacemos? ¿Y si libero la del Huerna (Asturias) y la de Galicia? Que entre las dos, la millonada que van a sumar, la milmillonada, que hacemos con la AP7 de Málaga? ¿También la libero y la rescato? Y entonces ¿a cuánto dinero nos vamos? No se puede trasladar al ciudadano que queremos tren de alta velocidad hasta el último rincón, por supuesto autovía, liberar los peajes, los mejores trenes y luego decirles que además os voy a bajar los impuestos. Que me digan cómo lo van a hacer. Nosotros con los recursos disponibles estamos exprimiendo el limón al máximo. Lo máximo que podemos hacer es lo que estamos haciendo que es bonificar. En el caso del peaje del Huerna también bonificamos al usuario recurrente en un porcentaje muy elevado y por tanto no es un impedimento para el día a día de los usuarios recurrentes que exista un peaje y es lo máximo que podemos hacer.