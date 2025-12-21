Así fue la toma de Málaga por los Reyes Católicos: un sitio de meses que sometió a la ciudad por hambre

La toma de Málaga, la ciudad "mejor fortificada de Hispania", durante la conquista católica fue tan complicada como decisiva. Este era un enclave de vital importancia para el Reino Nazarí de Granada, ya que contaba con su propio puerto que era la principal puerta comercial del reino. "Las tropas de los Reyes Católicos intentaron tomarla al asalto por diferentes puntos y no pudieron" lo que hizo que el sitio a la ciudad durase varios meses, según explica el historiador y comandante retirado del Ejército español Esteban Alcántara.

Un ejército "muy bien dotado" como el católico que chocó con la capacidad de resistencia musulmana durante más de 100 días. Movido por la angustia de no ver el término de la toma, el ejército de Isabel I y Fernando II "estranguló" la ciudad: "Prácticamente, la mataron de hambre. O te mueres de hambre o te rindes".

Castigo a la ciudad

Tras finalizar la contienda, "Málaga fue muy duramente castigada" y la comunidad musulmana esclavizada. A estos se les ofrecía pagar un rescate para ser liberados, pero no le permitieron pagarlo de forma individual, sino que les obligaron a abonarla de forma "global", lo que supuso "una trampa" que provocó que "muchas familias musulmanas, que tenían medios económicos para conseguir su libertad," fueran esclavizadas.

Especialmente duros fueron los católicos con el general bereber Hamet el Zegrí, jefe militar que defendió hasta el final a la Málaga musulmana. Para Alcántara, todo un héroe que fue "duramente castigado": lo encerraron en un "profundo" calabozo en la fortificación árabe de Carmona donde acabó muriendo.

Málaga musulmana dibujada por Esteban Alcántara en '1487: La conquista de Málaga'. / Samuel Saborido

El historiador Esteban Alcántara también apunta a que en Málaga "se perdió mucho saber musulmán": Málaga era rica a nivel mercantil dentro del Reino Nazarí de Granada gracias a las exportaciones; su fisionomía cambió "muy rápidamente"; y la artesanía fue desapareciendo. La huella musulmana en Málaga quedó como algo residual.

Cómic de la conquista

Alcántara es el autor de '1487: la conquista de Málaga', un cómic histórico en el que describe la Málaga musulmana y la conquista de la ciudad: "Pensé que sería bueno exponer el cerco al que sometieron las tropas de los Reyes Católicos a la ciudad de Málaga en el año 1487 y hacerlo de una forma visual y comprensible para muchas personas. No solamente para las personas eruditas, buscaba que esta vicisitud de sitio de Málaga llegará de forma amplía a los malagueños".

Narra que su propósito era despertar una chispa de curiosidad por este acontecimiento, "extremadamente interesante", para que el lector, una vez leído el cómic, investigue por su cuenta.

La historia de los olvidados

"Traté de que las personas, los niños, los jóvenes, cuando pasen por algún lugar de la ciudad, vean la importancia que tienen estos lugares de nuestra capital", confiesa el autor, para quien en su cómic no podía faltar un personaje olvidado habitualmente por "la pluma del cronista": el malagueño.

De este modo, aparecen en la historia de este cómic una serie de personajes que a los que "les doy mucho valor": "No son personajes históricos, sino esos que no fueron recogidos por la pluma del cronista, personas que formaron parte del pueblo y que me sirven siempre para completar el relato".

A través de ellos, Alcántara refleja "la angustia de una población cercada por un ejército que en esos momentos era el más importante que circulaba por Europa.

'1487: La conquista de Málaga' editado por Ediciones del Genal. / Samuel Saborido

Ventana a la Málaga musulmana

En este tomo, Alcántara ilustra viñetas panorámicas. En ellas, trata de mostrar con detalle y profundidad la ciudad de aquellos años y cómo vivían por entonces los ciudadanos de a pie. Abrir, en definitiva, una ventana que permitiera al lector introducirse en la Málaga musulmana en el sitio de las tropas católicas. "Cuando era niño, a través del 'Príncipe Valiente' conocí cómo era Constantinopla, cómo era Jerusalén, conocí muchas cosas del mundo histórico a través de la panorámica".

Armamento, vestimenta, armaduras, los galones de los nobles de las tropas católicas... ese es el tipo de detalles que Alcántara cuida en este cómic y que le sirven para conformar el ambiente de aquella Málaga. "De la forma más fiel posible" ilustra cómo eran "las murallas, los edificios o los bastiones". "Sé que va a saciar el apetito de los lectores más exigentes porque está hecho de forma muy minuciosa", apostilla.

También con este fin inmersivo, Alcántara plasmó al comienzo de este tomo un mapa de la Málaga musulmana en la que muestra sus principales monumentos y calles. Algunos, como Atarazanas, la Alcazaba o calle Granada siguen participando del callejero actual de la capital. Este es fruto de una especial dedicación de Alcántara por dibujar perspectivas aéreas que le permiten "dar muchísimos datos" en comparación con el dibujo horizontal, que "pierde muchos elementos".

El historiador y escritor Esteban Alcántara. / L. O.

¿Quién es Esteban Alcántara?

Educado en "el mundo de los tebeos". Esteban Alcántara nació en 1953, en plena ola del auge de este tipo de historias en España. Malagueño, de la calle Duque de Rivas. Cuenta que se ha visto influenciado por el 'Capitán Trueno' (1956), que "casi" le enseñó a leer, y por el 'Príncipe Valiente' (1937), del autor de este último, Harold Foster, reconoce que es para él "el gran catedrático de los dibujantes".

Esa niñez le impulsó a dibujar. Sin embargo, no fue hasta 1991, mientras ejercía como docente, que se decidió a darle vida a un cómic propio sobre la historia de la Málaga musulmana y la toma católica de la ciudad. Así, aún sin saber si vería algún día la luz --algo que hizo en 1993--, comenzó '1487: la conquista de Málaga', sólo por "darme el placer".