El GEAS de la Guardia Civil: buceadores de élite que actúan como policía judicial en las profundidades

Un día custodian los restos de un barco hundido en el mar y, al siguiente, buscan un cuerpo en el fondo de un pantano. Así es el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, que unas veces actúa como equipo de rescate y otras como policía judicial. Son, en definitiva, los agentes de la autoridad en las profundidades.

Más conocida como el GEAS, esta unidad de élite especializada en operaciones acuáticas y subacuáticas de la que normalmente solo se oye hablar cuando interviene en investigaciones muy mediáticas, es la encargada de la búsqueda, localización y extracción de cualquier objeto de interés judicial.

Un buzo del GEAS busca el coche caído al mar, en el puerto de Portonovo.

Desde ese vehículo que un delincuente ha querido esconder bajo el agua a un arma de fuego que se sospecha se ha utilizado en un crimen, pasando por un alijo de droga que, perfectamente empaquetado, los narcos se han dejado atrás.

Pero, además de su labor como policía judicial, los guardias civiles del GEAS son también los encargados de proteger y custodiar el extenso y desconocido patrimonio que se encuentra bajo el agua, ya se trate de un río, de un embalse, de un lago o del mar.

Integrados en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en la actualidad hay una veintena de equipos de los GEAS repartidos por España, desde Andalucía, donde tienen presencia en Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla, a Ceuta y Melilla, las Islas Baleares o Canarias.

Buceadores de élite

Sus miembros son buceadores de élite que llegan donde no llega la mayoría y participan en operaciones y servicios muy delicados, para los que se requiere una gran preparación, tanto física como mental.

Cuando no están realizando un servicio concreto, los agentes de esta unidad dedican "las horas de trabajo, precisamente, a entrenar y a mantenerse al día tanto a nivel físico como técnico y, por supuesto, de buceo", explica el cabo Reques, apasionado del buceo y durante años vinculado al GEAS.

Debajo del agua todo es más complicado y los buzos -cargados con herramientas de trabajo y un pesado equipo- se enfrentan a un entorno ya de por sí hostil para el ser humano, por lo que es necesario que tanto la preparación como la coordinación entre todo el equipo sea máxima, ya que "cualquier error puede ser fatal", apunta.

Miembros del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas en la Albufera de Valencia.

Es mucho más frecuente de lo que en un principio puede parecer que deban realizar inmersiones en entornos difíciles, que se encuentren con aguas turbias o con poca luz, y "la situación de cero visibilidad no puede suponer un problema a la hora de trabajar", precisa el cabo Reques.

"Lógicamente, el ritmo de trabajo en una búsqueda en cero visibilidad con respecto a tener visibilidad varía", pero no les supone "absolutamente ningún problema ni a nivel técnico ni psicológico", aclara.

Operar en entornos hostiles y mantener la cabeza fría

Afortunadamente, añade, tienen "la preparación adecuada para operar esos entornos hostiles" y mantener la cabeza fría.

Ese entrenamiento diario es, al fin y al cabo, lo que permite mantenerse dentro de unos niveles de seguridad óptimos en la actividad que realiza.

Para entrar en el GEAS "te tiene que gustar (el agua y el buceo) y tiene que haber cierta vocación", porque "nos enfrentamos a ciertas situaciones" que de otra manera no podría ser, destaca el cabo Reques.

La Guardia Civil saca el semisumergible de fabricación artesanal en el puerto de Xufre, en A Illa de Arousa, Pontevedra, Galicia. Un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, a través del Servicio de Vigilancia Aduanera, trata de averiguar el origen de la embarcación semisumergible avistada en el interior de la ría de Arousa. La nave, similar a los narcosubmarinos que emplean las redes de narcotráfico, se encuentra hundida a un kilómetro de la costa de Vilaxóan. Buzos del grupo especial de actividades subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil están realizando inmersiones en la zona para descender hasta el pecio hundido, para inspeccionar y obtener la mayor información posible para estudiar cómo reflotarlo.

Además de tener vocación, llegar a "ser submarinista de la Guardia Civil no es tarea fácil". Hay que realizar una oposición interna y luego un curso intensivo de cinco meses en los que estudian navegación, hacen un plan de adaptación al medio acuático y subacuático, y se preparan para bucear en distintos medios, recuerda.

A los diferentes aspectos relacionados con búsquedas y a las inmersiones en pantano, quizás uno de los entornos más difíciles a los que se enfrenan los GEAS, se dedica un capítulo completo del programa de formación, comenta el cabo Reques.