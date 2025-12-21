Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El GEAS de la Guardia Civil: buceadores de élite que actúan como policía judicial en las profundidades

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, conocido como GEAS, se encarga de rescatar, buscar y extraer objetos de interés judicial bajo el agua

Los GEAS de la Guardia Civil, agentes de la autoridad en las profundidades

Los GEAS de la Guardia Civil, agentes de la autoridad en las profundidades / Esther Gómez.

Esther Gómez / EFE

Málaga

Un día custodian los restos de un barco hundido en el mar y, al siguiente, buscan un cuerpo en el fondo de un pantano. Así es el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, que unas veces actúa como equipo de rescate y otras como policía judicial. Son, en definitiva, los agentes de la autoridad en las profundidades.

Más conocida como el GEAS, esta unidad de élite especializada en operaciones acuáticas y subacuáticas de la que normalmente solo se oye hablar cuando interviene en investigaciones muy mediáticas, es la encargada de la búsqueda, localización y extracción de cualquier objeto de interés judicial.

Un buzo del GEAS busca el coche caído al mar, en el puerto de Portonovo, a 8 de febrero de 2024, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia (España). Un hombre de 44 años de edad ha fallecido en la madrugada de hoy tras caer al mar con el vehículo que conducía en el puerto de Portonovo. La propia víctima fue quien alertó al 112 del suceso, informó que había caído al mar con su coche, que estaba entrando agua y que no sabía nadar. Tras recibir el aviso, se activó un dispositivo de salvamento que acudió al lugar, donde se localizó el cuerpo sin vida del conductor. Los servicios de emergencias continúan buscando el coche. 08 FEBRERO 2024;VEHÍCULO;COCHE;FALLECIDO;MUERTO;MAR;SUCESO Elena Fernández / Europa Press 08/02/2024. Elena Fernández;category_code_new;

Un buzo del GEAS busca el coche caído al mar, en el puerto de Portonovo. / Elena Fernández / Europa Press

Desde ese vehículo que un delincuente ha querido esconder bajo el agua a un arma de fuego que se sospecha se ha utilizado en un crimen, pasando por un alijo de droga que, perfectamente empaquetado, los narcos se han dejado atrás.

Pero, además de su labor como policía judicial, los guardias civiles del GEAS son también los encargados de proteger y custodiar el extenso y desconocido patrimonio que se encuentra bajo el agua, ya se trate de un río, de un embalse, de un lago o del mar.

Integrados en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en la actualidad hay una veintena de equipos de los GEAS repartidos por España, desde Andalucía, donde tienen presencia en Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla, a Ceuta y Melilla, las Islas Baleares o Canarias.

Buceadores de élite

Sus miembros son buceadores de élite que llegan donde no llega la mayoría y participan en operaciones y servicios muy delicados, para los que se requiere una gran preparación, tanto física como mental.

Cuando no están realizando un servicio concreto, los agentes de esta unidad dedican "las horas de trabajo, precisamente, a entrenar y a mantenerse al día tanto a nivel físico como técnico y, por supuesto, de buceo", explica el cabo Reques, apasionado del buceo y durante años vinculado al GEAS.

Debajo del agua todo es más complicado y los buzos -cargados con herramientas de trabajo y un pesado equipo- se enfrentan a un entorno ya de por sí hostil para el ser humano, por lo que es necesario que tanto la preparación como la coordinación entre todo el equipo sea máxima, ya que "cualquier error puede ser fatal", apunta.

Miembros del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas,¡en la Albufera de Valencia. | Efe VALENCIA, 05/11/2024.- GEAS salen del embarcadero de El Palmar, en valencia, en busca de desaparecidos en la Albufera, este martes. Los servicios de emergencias desplegados en las zonas afectadas por la dana en la provincia de Valencia continúan este martes con la fase de búsqueda de posibles víctimas, para lo que se están utilizando también drones, especialmente en la zona del río Magro y de la Rambla del Poyo, que se complementa con unidades caninas de rastreo. Sobre el terreno están desplegados más de 1.700 bomberos de 42 organismos y 6.700 militares, un número que aumentará hasta los 7.800 en las próximas horas, según ha informado esta mañana Emergencias de la Generalitat. EFE/ Biel Alino

Miembros del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas en la Albufera de Valencia. / Biel Alino / EFE

Es mucho más frecuente de lo que en un principio puede parecer que deban realizar inmersiones en entornos difíciles, que se encuentren con aguas turbias o con poca luz, y "la situación de cero visibilidad no puede suponer un problema a la hora de trabajar", precisa el cabo Reques.

"Lógicamente, el ritmo de trabajo en una búsqueda en cero visibilidad con respecto a tener visibilidad varía", pero no les supone "absolutamente ningún problema ni a nivel técnico ni psicológico", aclara.

Operar en entornos hostiles y mantener la cabeza fría

Afortunadamente, añade, tienen "la preparación adecuada para operar esos entornos hostiles" y mantener la cabeza fría.

Ese entrenamiento diario es, al fin y al cabo, lo que permite mantenerse dentro de unos niveles de seguridad óptimos en la actividad que realiza.

Para entrar en el GEAS "te tiene que gustar (el agua y el buceo) y tiene que haber cierta vocación", porque "nos enfrentamos a ciertas situaciones" que de otra manera no podría ser, destaca el cabo Reques.

La Guardia Civil saca el semisumergible de fabricación artesanal en el puerto de Xufre, a 14 de marzo de 2023, en A Illa de Arousa, Pontevedra, Galicia (España). Un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, a través del Servicio de Vigilancia Aduanera, trata de averiguar el origen de la embarcación semisumergible avistada, ayer lunes 13 de marzo, en el interior de la ría de Arousa. La nave, similar a los narcosubmarinos que emplean las redes de narcotráfico, se encuentra hundida a un kilómetro de la costa de Vilaxóan. Buzos del grupo especial de actividades subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil están realizando inmersiones en la zona para descender hasta el pecio hundido, para inspeccionar y obtener la mayor información posible para estudiar cómo reflotarlo. 14 MARZO 2023;VILAGARCÍA;PONTEVEDRA;OPERATIVO POLICÍA NACIONAL Gustavo de la Paz / Europa Press 14/03/2023. Gustavo de la Paz;

La Guardia Civil saca el semisumergible de fabricación artesanal en el puerto de Xufre, a 14 de marzo de 2023, en A Illa de Arousa, Pontevedra, Galicia (España). Un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, a través del Servicio de Vigilancia Aduanera, trata de averiguar el origen de la embarcación semisumergible avistada, ayer lunes 13 de marzo, en el interior de la ría de Arousa. La nave, similar a los narcosubmarinos que emplean las redes de narcotráfico, se encuentra hundida a un kilómetro de la costa de Vilaxóan. Buzos del grupo especial de actividades subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil están realizando inmersiones en la zona para descender hasta el pecio hundido, para inspeccionar y obtener la mayor información posible para estudiar cómo reflotarlo. 14 MARZO 2023;VILAGARCÍA;PONTEVEDRA;OPERATIVO POLICÍA NACIONAL Gustavo de la Paz / Europa Press 14/03/2023. Gustavo de la Paz; / Gustavo de la Paz / Europa Press

Además de tener vocación, llegar a "ser submarinista de la Guardia Civil no es tarea fácil". Hay que realizar una oposición interna y luego un curso intensivo de cinco meses en los que estudian navegación, hacen un plan de adaptación al medio acuático y subacuático, y se preparan para bucear en distintos medios, recuerda.

A los diferentes aspectos relacionados con búsquedas y a las inmersiones en pantano, quizás uno de los entornos más difíciles a los que se enfrenan los GEAS, se dedica un capítulo completo del programa de formación, comenta el cabo Reques.

El GEAS de la Guardia Civil: buceadores de élite que actúan como policía judicial en las profundidades

