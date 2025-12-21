La lluvia vuelve a Málaga y deja más de 25 litros este domingo

La lluvia ha marcado el domingo desde primeras horas de la jornada en Málaga y ha dejado más de 25 litros en algunos puntos de la provincia malagueña.

Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sólo había activado el aviso amarillo hasta las 14.00 horas por lluvias en la comarca malagueña de Axarquía, con una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora, las precipitaciones están haciendo acto de presencia en otras zonas de la provincia.

Si el viernes 19 fue la Costa del Sol la zona que acumuló más lluvia con hasta 36 litros en Ojén, este domingo ha sido Cañete la Real, entre la Serranía de Ronda y la comarca del Guadalteba, donde se han contabilizado 26,1 litros, según la actualización de las 18.00 horas de la Red Hidrosur.

Además, otros puntos donde se han superado los 20 litros han sido el municipio de Cuevas del Becerro, con 23,7, y el río Genal, en Jubrique, con 23,2 litros. Le han seguido Cortes de la Frontera (21,9) y Ronda, donde se han contabilizado 21 litros.

Igualmente, en la comarca de Antequera, Fuente de Piedra ha registrado 20,5 litros hasta media tarde, mientras que en Casarabonela han sido 20,1.

Migas pasadas por agua en Torrox

Destacan también los 19 litros acumulados en Torrox, donde este domingo estaba prevista la 44 edición de la Fiesta de las Migas que ha tenido lugar pese a la inestabilidad meteorológica. De hecho, el alcalde, Óscar Medina, ha agradecido tanto la colaboración de "vecinos, voluntarios, migueros, asociaciones, colectivos, Protección Civil, Policía Local, servicios sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a todos los establecimientos comerciales, bares y restaurantes de Torrox", y de los "miles de visitantes" que se han acercado a pesar del tiempo inestable, asegurando que "el próximo año la disfrutaremos incluso con más ganas".

Fiesta de las Migas en Torrox, pese a la lluvia. / La Opinión

En la capital malagueña, las precipitaciones no se han dejado notar demasiado, registrándose apenas 6,8 litros en el Atabal o 4,3 en el Paseo de la Farola, según los datos aportados por la Red Hidrosur.

Temperaturas invernales y nevadas

Las temperaturas también están destacando en esta jornada de domingo con un ambiente más invernal que en días pasados en toda Andalucía.

De hecho, el resto de avisos de Aemet han incluido alertas por nevadas en puntos de Almería y Granada.

Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, en Granada, el aviso amarillo por nevada está activado en las zona de Cuenca del Genil y Guadix y Baza desde las 12.00 horas hasta la medianoche, donde se esperan acumulaciones de dos y cuatro centímetros de nieve en 24 horas, respectivamente.

Asimismo, las acumulaciones esperadas estarán por encima de los 1.200 metros en ambas comarcas, mientras que la cota de nieve descenderá hasta 900-1.000 metros al final del día, también en las dos áreas granadinas.

En cuanto al resto de Andalucía, la cota de nieve bajará hasta 900-1.000 metros al anochecer. Además, habrá heladas débiles en las sierras de la mitad oriental.

Respecto a las temperaturas, se producirá un descenso de estas, con mínimas al final del día, mientras que soplarán vientos flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes de poniente en los litorales.

En la provincia de Málaga, la mínima prevista para este domingo ha sido de 10 grados y la máxima de 15, pero para el lunes, se augura una bajada notable, sobre todo de la mínima, que llegará a los 7 mientras que la máxima se quedará en 14 grados.