Málaga reúne a nueve de los 80 municipios que más vivienda venden en toda España

Nueve municipios del litoral de la provincia de Málaga están en la lista de las 80 localidades que más vivienda venden de España, confirmando a la Costa del Sol como una de las conurbaciones de mayor tirón inmobiliario del panorama nacional. De hecho, es la provincia española que ‘cuela’ más localidades en este selecto ranking inmobiliario por delante de Madrid, Barcelona y Alicante (todas ellas con ocho municipios cada una).

La provincia malagueña es, además, la tercera de España que más dinero mueve del país en compra y venta de viviendas. El valor de las transacciones realizadas en los últimos doce meses (septiembre de 2024-septiembre de 2025) se sitúa en 12.196 millones de euros en el segmento de vivienda libre, según los últimos datos del Ministerio de Vivienda. Este volumen sólo es superado por Madrid (31.285 millones) y Barcelona (19.832), los dos polos neurálgicos de actividad del país. Tras Málaga aparecen Alicante (10.617) y ya, a más distancia, Baleares (7.057) y Valencia (6.457).

La posición destacada de Málaga obedece, por un lado, al hecho de que la provincia, con 36.882 casas vendidas en ese mismo periodo, sea la quinta provincia que más operaciones registra tras Madrid (86.721), Barcelona (76.238), Alicante (57.181) y Valencia (42.356). Pero los mayores precios de mercado en Málaga provocan que, pese a registrar menos ventas que estas dos provincias valencianas, el valor conjunto de las transacciones sea superior al de ellas, pudiendo subir así al tercer escalón.

¿Cuál es la media de precio a la que se venden las viviendas en Málaga? Según el Ministerio, el promedio se mueve, a septiembre de 2025, en 330.675 euros, una cantidad sólo rebasada por Baleares (449.547) y Madrid (360.754), con Barcelona en la cuarta posición (260.132).

Presencia malagueña

Los datos del Ministerio reflejan que las ventas de viviendas se han mantenido en 2025 al mismo gran nivel que el año anterior, espoleadas de nuevo por la bajada de tipos de interés y la mayor facilidad de acceso a financiación hipotecaria.

El tirón inmobiliario del litoral malagueño se ratifica a nivel local: Málaga capital, con 6.276 compraventas en el periodo analizado, es el noveno municipio español con más operaciones de España. Y otras siete localidades de la Costa del Sol figuran entre las 80 que más venden: Marbella (la 16, con 4.367), Mijas (la 26, con 3.472), Estepona (la 27, con 3.407), Benalmádena (la 47, con 2.228), Fuengirola (la 48, con 2.224), Torremolinos (la 61, con 1.860), Vélez-Málaga (la 67, con 1.566) y Manilva (la 80, con 1.352).

Las hipotecas, en máximos

La firma de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda en la provincia de Málaga sigue firmando un gran ritmo este 2025 con 18.584 hipotecas formalizadas hasta el mes de octubre y un incremento del 18,2% en relación con el mismo periodo del año anterior,

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El valor de la hipoteca media que los bancos están concediendo en Málaga se sitúa ya en los 220.865 euros, un nivel que supera en un 12,2% al que se registraba a estas mismas alturas de 2024 (196.700). Estos 24.000 euros de incremento medio son, sin duda, reveladoras del constante aumento permanente del precio de las casas. La hipoteca suele cubrir hasta el 80% del valor de una vivienda.

El director general de Idealista Hipotecas, Juan Villén, en su análisis del mercado español, afirma que las fuertes subidas de precio de las viviendas en venta se reflejan directamente en los importes medios de las hipotecas, que siguen creciendo también a un ritmo elevado, mientras que la competencia entre entidades financieras se traslada a los tipos de interés, los más bajos de los últimos meses.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, dice que el «optimismo» y la creciente «confianza» de los compradores hace que 2025 se perfile como uno de los mejores años para el mercado hipotecario, ya que finalizará en España con cerca de 500.000 concesiones sobre vivienda.

Por su parte, el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, explica que el mercado hipotecario muestra cifras no vistas en más de 15 años, pero que mientras las cifras de ventas e hipotecas están en máximos, el acceso a la vivienda es cada vez más complejo ante la escalada de los precios.

Escalada de precios

Y que es los precios de las casas, cerrado ya el tercer trimestre de este año, presentan un aumento interanual del 16,1% en el valor de las casas (incluyendo tanto nueva como segunda mano), lo que sitúa el valor actual para la provincia en una media de 2.833 euros el metro cuadrado. Los datos, también del Ministerio, están ya un 23% por encima de los valores más altos que se alcanzaron en 2008.

La tremenda escalada se percibe mejor ampliando la perspectiva temporal. Durante la larga crisis económica que siguió al reventón de la burbuja inmobiliaria de 2008, los precios medios cayeron en Málaga al entorno de los 1.450 euros durante 2013 y 2014. Así, el valor de la vivienda en la provincia casi se ha duplicado en estos últimos diez años (ha subido un 95%), tensando ampliamente el esfuerzo de los hogares que quieren comprar.

Málaga es ya la quinta provincia más cara de España tras Madrid (3.732), Baleares (3.672), Guipúzcoa (3.222) y Barcelona (2.980), superando en este tercer trimestre a Vizcaya (2.512), que siempre estaba por delante. Ya en 2022 se superó a Álava (2.338), otra plaza tradicionalmente más cara, evidenciado la escalada de precios que viene experimentando la provincia malagueña.

Una imagen de la edición de 2025 del Simed de Málaga celebrado este mes de noviembre en el Palacio de Ferias. / Álex Zea

El diagnóstico del sector

La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) ya ha manifestado en varias ocasiones que este escenario no tiene visos de cambiar a corto plazo. «A corto plazo (hablamos de los próximos 3-4 años), y hagamos lo que hagamos ya, el precio va a seguir incrementándose por la propia ley de la oferta y la demanda. Cuando un bien escaso, cuando hay más demanda que oferta, el precio siempre se tensiona», señalaba recientemente a este periódico su presidente, Juan Manuel Rosillo.

La ACP asegura que Málaga acumula en la actualidad un déficit heredado de años anteriores de más de 60.000 viviendas para dar respuesta a la actual demanda del mercado. La provincia, además, tiene de por sí una demanda natural de 10.000-12.000 nuevas casas cada año. Rosillo señala que el sector, con las condiciones de suelo finalista disponible, puede producir 10.000-11.000 al año, lo que apenas le daría para cubrir esa demanda natural e impediría reducir el citado déficit que arrastra.

Sin precios de vivienda para la clase media de Málaga

Para la ACP, la consecuencia final de todos estos factores es que se reduce la capacidad de acceso de la clase media «a una vivienda razonable y un precio asequible». Rosillo explica que el problema es generalizado, además de en la capital y su entorno, en todo el litoral de la provincia.

Por ello, los constructores reclaman un «cambio total de modelo» en la tramitación urbanística general de las administraciones que permita agilizar plazos para la generación de suelos finalistas con los que dinamizar la construcción de nuevas viviendas en el plazo más rápido posible.

«Cuando consigamos cambiar la normativa y que haya más oferta de suelo, quizá se pueda prever que el precio de la vivienda pueda estabilizarse y que no tenga tasas de crecimiento de dos dígitos», comentan.