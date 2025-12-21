¿Cuánto costará subirse al autobús en Málaga en 2026? Pendientes aún de las bonificaciones del Gobierno central

Subirse al autobús de la EMT en Málaga el próximo año costará practicamente lo mismo. O eso es lo que espera el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que mantendrá congelado el precio de los abonos sdurante 2026 y ampliará el acceso a la Tarjeta Oro para jubilados y personas con movilidad reducida. Pero aún, todos los consistorios de España están pendientes de que el Ministerio de Transportes publique en el BOE cuál será el régimen de bonificaciones que asumirá el Gobierno central y que, en definitiva, es lo que cuenta a la hora de definir los precios, ya que se aplican los descuentos sobre las tarifas vigentes de cada municipio. Por eso, el 1 de enero, a pesar del cambio de año, todo seguirá igual, de momento. Los cambios se aplicarían más adelante.

El año pasado, por ejemplo, el BOE no publicó la resolución ministerial hasta el 28 de diciembre. La concejala de Movilidad en el Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, explica que el Consistorio está a la espera de que el Gobierno central se pronuncie y apruebe las normas estatatales para saber, finalmente, cómo quedarán los precios. "Las bonificaciones al transporte tienen una parte muy importante de subvención del Estado, y otra del Ayuntamiento, pero hasta que no sepamos qué va a hacer el Gobierno, no sabremos cómo quedarán los precios", indica. De ahí que las nuevas tarifas no entren en vigor a partir de este 1 de enero.

Estas bonificaciones pueden ser del 40%, como en el caso de la Tarjeta de 10 viajes, con una tarifa de 8,40 euros que el usuario, sin embargo, ha podido recargar por 5 euros durante este 2025.

Lo que sí ha anunciado el Ayuntamiento es que, dentro de sus competencias, congela las tarifas para el año que viene, aunque el precio final dependerá de las bonificaciones estatales, como se hace desde 2023.

En medio este "galimatías nacional", como lo definen algunas fuentes consultadas, mientras el ministerio de Óscar Puente se pronuncia, y a falta de apenas 15 días para el Año Nuevo, el Ayuntamiento solo puede asegurar que, también a lo largo de 2026 (aunque en este caso está a expensas de una tramitación diferente) solo subirá el precio del billete ordinario, que pasará a costar 1,50 euros. Y que ampliará el acceso a la Tarjeta Oro para jubilados y personas con movilidad reducida.

Sí cambiarán las bonificaciones que ahora se aplican en la tarjata infantil.

Reforma para mejorar el acceso a la Tarjeta Oro

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Málaga ha llevado a cabo el proceso de modificación de la ordenanza de Prestación del Servicio Público de Transporte de Uso Colectivo de Viajeros, una medida anunciada en marzo de 2025. El objetivo de esta reforma es facilitar el acceso a la Tarjeta Oro para colectivos vulnerables, como:

Personas jubiladas de 65 años o más.

de 65 años o más. Personas con movilidad reducida .

. Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Una de las principales novedades de la reforma es el aumento del umbral de ingresos para poder acceder a la Tarjeta Oro. Los nuevos límites serán:

1.025 euros mensuales para personas individuales de 65 años o más (actualmente es de 900 euros ).

para personas individuales de 65 años o más (actualmente es de ). 2.050 euros mensuales para unidades familiares de dos personas (anteriormente 1.800 euros).

Este cambio permitirá a más personas de Málaga capital beneficiarse de este título bonificado. Además, desde 2023, también pueden acceder a la Tarjeta Oro las personas mayores de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Subida del billete sencillo: aumento de 10 céntimos

La modificación de la ordenanza también incluye una subida del billete sencillo de autobús. El precio pasará de 1,40 euros a 1,50 euros, afectando principalmente a los usuarios no habituales del servicio de transporte urbano. Este aumento busca adaptar los precios a la situación económica actual y garantizar la sostenibilidad del servicio público. También fomentar el uso de los abonos de transporte más económicos y agilizar la entrada y el pago del autobús.

Con esta actualización, el precio del billete ordinario de los autobuses de la EMT se equipara a las empresas de transporte de ciudades como Valencia o Valladolid. Málaga es, junto a Sevilla, la ciudad española de más de 500.000 habitantes con el billete de autobús más económico e incluso existen ciudades donde esta modalidad de billete de autobús, orientado a los clientes ocasionales y no habituales del bus, en las que el precio ha alcanzado valores muy por encima de los 2 euros.

El billete ordinario está en franco desuso. Es prácticamente residual, según las fuentes, que señalan que en Barcelona, por ejemplo, ya no se permite el pago en matálico dentro del autobús al conductor.

Congelación de precios en abonos y tarjetas para 2026

A pesar de la subida del billete sencillo, los precios de los abonos y tarjetas de la EMT se mantendrán congelados durante todo el año 2026. Los precios actuales seguirán vigentes hasta el final de 2025, con un descuento del 50% al 40% en algunos títulos:

Tarjeta de 10 viajes : 8,40 euros.

: 8,40 euros. Tarjeta mensual de viajes ilimitados : 39,95 euros.

: 39,95 euros. Tarjeta joven, tarjeta de estudiante y tarjeta Oro 27 : 27 euros.

: 27 euros. Tarjeta Oro 10 : 9,95 euros.

: 9,95 euros. Abono anual de transporte : 290 euros.

: 290 euros. Tarjeta Oro y abono anual familiar : Gratuito.

: Gratuito. Billete de la línea del Aeropuerto: 4 euros.

Bonificaciones estatales y el futuro de la Tarjeta Infantil

Las reformas también se alinean con las bonificaciones especiales para los títulos de transporte multiviaje incluidas en el Real Decreto-ley 1/2025, que ofrecen descuentos entre el 30% y el 20% sobre las tarifas vigentes.

En el caso de la Tarjeta Infantil, si el Gobierno de España no prorrogara las bonificaciones al transporte sostenible, el Ayuntamiento de Málaga garantizará la gratuidad del transporte público para los menores de hasta 7 años (incluidos), como parte del compromiso municipal en el programa de Gobierno 2023-2027.

A partir de enero de 2026, los menores malagueños de hasta 14 años (incluidos) ya no podrán podrán viajar de forma gratuita con la Tarjeta T14 Infantil, como durante este 2025.

Tramitación y entrada en vigor de las nuevas medidas y tafifas

Tanto las nuevas condiciones de acceso a la Tarjeta Oro como la subida del billete sencillo entrarán en vigor a lo largo de 2026, tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local, la comisión de Movilidad y el Pleno municipal. Es decir, no se comenzarán a aplicar de manera directa a partir del 1 de enero, sino durante los primeros meses del año, mientras continúa la tramitación de la la modificación de la ordenanza de Prestación del Servicio Público de Transporte de Uso Colectivo de Viajeros de la ciudad.

Andalucía mantendrá los descuentos en el transporte público en 2026 y deja en el aire el nuevo abono único estatal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia de cierre de año, y en plena crisis política por los casos de corrupción y de acoso sexual, lanzó dos propuestas: un abono único de transporte que permita viajar por todo el país y una prórroga de los descuentos en los billetes de uso habitual de Metro, líneas de autobús o Cercanías. Ambas medidas necesitan de la participación de las comunidades autonómas para su implementación aunque hasta ahora no se ha abierto negociación alguna con ellas.

La Junta de Andalucía se muestra dispuesta a participar en las dos iniciativas, que “de entrada” no considera negativas. Aun así, las recibe “con cautela” por el momento en el que se anuncian y por la falta de información disponible. La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, llegó a calificar el anuncio como un posible “aguinaldo electoral”, al tiempo que reclamó conocer los detalles clave antes de comprometerse a su implementación.

Los títulos habituales de transporte público mantienen desde hace más de un año una reducción de precio cofinanciada entre el Estado y la administración competente (autonómica o local). En estos momentos, el descuento se sitúa en el 40%.

El Gobierno ha anunciado su intención de prorrogar este modelo en 2026, pero sin concretar todavía:

cuál será el reparto de la financiación ,

, si se mantendrá el esquema actual,

o si habrá nuevos requisitos para que las administraciones se incorporen.

Actualmente, el sistema exige una financiación “a partes iguales”.

La propuesta de un abono estatal único plantea un reto político y de gestión: requiere coordinación con las comunidades autónomas, que gestionan buena parte del transporte público (incluidos servicios urbanos y metropolitanos).

De momento, la Junta asegura que necesita información esencial sobre el diseño de la medida y el impacto presupuestario para Andalucía, antes de dar pasos concretos.