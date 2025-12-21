El PSOE acude a su vieja guardia para ‘salvar’ la agrupación de Torremolinos

A finales de marzo de este mismo año, cuando el PSOE de Málaga renovó su dirección provincial, la reaparición de Marisa Bustinduy como presidenta del partido fue catalogada como el principal gesto de reconciliación, encaminado a cerrar heridas internas, que había exhibido el nuevo líder, Josele Aguilar. Hace ya un cuarto de siglo, ambos tuvieron sus más y sus menos cuando trabajaron juntos en la cúpula provincial, con ella como secretaria general, e incluso Aguilar no la apoyó cuando se postuló como candidata a la alcaldía de Málaga. Sin embargo, cuando bastante después coincidieron en el Senado se fue forjando una sintonía que estos últimos días ha quedado de manifiesto. El rol de Bustinduy ha trascendido la burbuja simbólica que se le presupone a la presidencia provincial socialista, y ha sido la elegida para dirigir la gestora que se hará cargo de la agrupación de Torremolinos, tras la denuncia por acoso sexual de una militante contra Antonio Navarro, que ha provocado la salida del hasta ahora líder local. Es decir, el PSOE de Málaga ha acudido a la vieja guardia para ‘salvar’ uno de sus escenarios más complicados.

O, lo que es lo mismo, para dejar atrás lo antes posible una tormenta como la que ha zarandeado en aquella ciudad costasoleña a la militancia socialista, que para más inri está varada en la división interna desde que una moción de censura del PP le costó la alcaldía a Pepe Ortiz, hace justo cuatro años.

Una figura de consenso

Cuando ya solo queda un año y medio para unas nuevas elecciones municipales y con el objetivo básico de llegar a esta cita con la agrupación mínimamente reactivada, las fuentes socialistas consultadas coinciden al señalar que solo a «una figura de consenso», como la que representa Bustinduy dentro del partido, se le podía encomendar la misión de hacer frente a una crisis tan enconada.

«Marisa goza de respeto y reconocimiento dentro de nuestra organización y, además, tiene buena relación con algunos de los históricos del socialismo de Torremolinos, algo que ahora mismo es fundamental», subrayan las fuentes consultadas.

Perfil feminista

El caso de acoso sexual no solo ha sumido en cierto estado de shock a aquella agrupación torremolinense, sino que además sigue bastante latente en las rutinas orgánicas del PSOE de Málaga. Sin ir más lejos, en la reunión de la ejecutiva provincial del pasado viernes se dedicó la primera de las resoluciones a proclamar «la tolerancia cero del PSOE frente al acoso y al machismo». Se insistió en la consigna de que «el Partido Socialista respeta profundamente el feminismo y lo pone en práctica cada día», y se contempló en la citada resolución el refuerzo de «los protocolos contra el acoso, los mecanismos de acompañamiento a las víctimas y la formación en igualdad, tanto para mujeres como para hombres».

De ahí que en este contexto, en el que a los casos de corrupción cercanos a Ferraz se ha sumado el ‘me too’ del acoso en distintos focos dentro del partido, la elección de Bustinduy para «aportar serenidad» en Torremolinos añade la esperada apuesta por un perfil feminista.

A día de hoy, ella sigue siendo la única mujer que ha sido la líder a nivel provincial del socialismo malagueño. Y cuando, en un pasado reciente se le ha preguntado por esa excepción que la sigue convirtiendo en la única secretaria general del PSOE de Málaga, Bustinduy siempre ha lamentado que no hubiera habido otras antes o después de que ella rompiese el techo de cristal entre los años 2000 y 2008: «He luchado mucho y he tirado de muchas mujeres para ponerlas en el escenario político, todavía sigue pasando que las primeras que se quedan por el camino son las mujeres, suelen ser más intercambiables; sigue siendo muy complicado que las mujeres se mantengan en puestos de responsabilidad y, cuando se depende de decisiones de varones, no es lo mismo, hay que seguir luchando desde el punto de vista social», suele insistir Bustinduy. Así se pronunció, sin ir más lejos, en septiembre de 2023 cuando, por su 70 cumpleaños y coincidiendo con su jubilación como funcionaria de la Diputación, le acababan de hacer una fiesta ‘sorpresa’ en un hotel malagueño. Y la veterana política estuvo arropada por amigos, familiares o compañeros y compañeras del partido, como las exministras Magdalena Álvarez y Carmen Calvo, la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, o la expresidenta del Parlamento andaluz Mar Moreno.

Entonces, Bustinduy ya había dejado de ser senadora y, ante el consabido epílogo de su carrera política, echó mano de una vieja idea que le acompaña desde sus tiempos de parlamentaria andaluza. Dijo, entonces, que no descartaba embarcarse en un proyecto feminista que la llevaría a luchar, precisamente, «para que la mujer tenga la presencia que merece en la sociedad, para que haya más presencia de la mujer en los lugares en los que está el poder». Esta opción dejaba claro por dónde iban sus inquietudes más actuales y ahora, que aún estaba fresca su reaparición como presidenta del proyecto que lidera Josele Aguilar, se enfrenta a un envite en el que se hará muy necesaria sobre el terreno la compañía de todos estos principios.