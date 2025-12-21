De la Torre celebra su 83 cumpleaños en la segunda mitad de su sexto mandato

"He estado, estoy y estaré". No se trata de una frase extraída de los Evangelios. Ni canónicos ni apócrifos. La pronunció Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, hace ya unos años. En 2022, cuando anunció su decisión de volver a concurrir a las siguientes elecciones municipales. El popular se presentaba por sexta vez a unos comicios… que terminó ganando por mayoría absoluta. Demostraba así, como a diario prácticamente, su omnipresencia. Y que parece incombustible. Este mes de mayo conmemoraba 25 años en el cargo. Y este domingo apagará 83 velas en su tarta de cumpleaños, justo cuando arranca la segunda mitad de su sexto mandato. Y todavía hay que piensa que le queda cuerda para rato…

“Lo importante es el espíritu”

De la Torre no esquiva la pregunta. Sabe que es natural que se comente su edad, aunque le resta importancia. "Lo importante es el espíritu", insiste. "Y la experiencia" que se tenga. Por eso, no hay quien descarta que vuelva a presentarse dentro de dos años. Ni siquiera él mismo. Lleva años utilizando el mismo lenguaje ambiguo, una estrategia que no le ha salido mal, en vista de los resultados. "Como comprenderás, no tengo mucho estímulo para presentarme de nuevo dentro de la familia, lo digo con esa claridad. Y por lo tanto, tiene que ser que yo me siga sintiendo útil, útil de verdad para la ciudad. Y que me sienta con la fuerza necesaria y salud necesaria, pero sabiendo que hay equipo. Tengo un equipo tan bueno que puedo irme mañana si me sintiera mal y aquí hay gente magnífica para seguir. Porque además hay un rumbo, una definición, un consenso, de dónde estamos y a donde queremos ir", explicaba en una entrevista publicada en La Opinión de Málaga con motivo de sus 25 años de alcalde.

Sucesión y ‘delfines’: el debate que nunca termina

De la Torre parece rejuvenecer, además, cada vez que se acerca una nueva cita electoral y se abre el debate sobre una posible sucesión. Ha sobrevivido a todos sus ‘delfines’. Los que aún cuentan con aspiraciones de tomar el relevo en su partido, si los hay, optan por un prudente segundo plano. Mientras, el regidor continúa batiendo récords en el ejercicio de la política institucional, propios y ajenos, y marcando hitos impropios de un panorama como el actual. De hecho, no es, pero por poco, el alcalde más longevo de España. Hay quien le gana: José Antonio Torres tiene 100 años de vida y lleva 30 al frente del ayuntamiento almeriense de Chercos, algo excepcional en política.

Francisco de la Torre, jugando al padel. / Arciniega

Un cuarto de siglo en Málaga: cambia la ciudad, no el alcalde

En este último cuarto de siglo han cambiado muchas cosas en Málaga, menos su alcalde, que ha tenido tiempo para hablar mucho, muchísimo, de los más variados temas. Con la ciudad en la cabeza y en los zapatos, De la Torre ha pasado de ser un tecnócrata a un político todoterreno conocido y reconocido, que ha repetido en siete mandatos consecutivos.

En este tiempo, De la Torre también ha sabido mutar y adaptarse a las circunstancias. Muchos consideraban que su nombramiento sería transitorio. Qué equivocación. De la Torre dejó de ser un técnico gris y pasó a ser vendaval político que se dedicó a pisar la calle y a escuchar. Y se hizo cercano. Y eso le aportó el carisma que quizás podía faltarle al principio. Su capacidad de trabajo es incuestionable, incluso hasta por sus rivales políticos. Y su memoria hace que recuerde conversaciones, nombres, cargos, problemas, circunstancias, detalles... que se escaparían al común de los mortales.

"No soy Chiquito pero tampoco un hombre gris", dijo en otra entrevista a este periódico. Entre las numerosas virtudes del alcalde quizás no figura la gracia y la espontaneidad, aunque ha sabido también cultivar el sentido del humor. De esta forma, prácticamente al inicio de su primer mandato, Francisco de la Torre quiso desmentir ese aura de urbanista aburrido que más de uno quiso utilizar para poner en entredicho sus dotes para asumir la alcaldía. Sobre todo después de tomar el relevo de Celia Villalobos.

2026 preelectoral: el Auditorio, la gran espinita

Afronta un 2026 preelectoral con la intención de sacar adelante los proyectos que le quedan pendientes, fundamentalmente el Auditorio. El alcalde quiere que este próximo año sea el definitivo. Y que de este no pase que las obras del Auditorio del puerto echen a rodar, al menos, en su primerísima fase: la licitación del proyecto, a pesar de los múltiples obstáculos que este edificio singular, clave para la promoción de la cultura en la ciudad, se está encontrando en el camino, el más importante, sin duda, el revés que supuso la negativa del Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun a participar económicamente, y como estaba previsto, en su financiación . Es una espinita que tiene clavada, aunque considera que su legado es amplio. "Pero no cabe duda de que si me quedan dos años de compromiso ahora mismo con la actual corporación, trataré de avanzar en que este legado sea el más completo posible".

Parece claro que terminará la legislatura. ¿Después? Nadie lo sabe. ¿Tiene relevo en el partido? También se desconoce. Por ahora, no parece acabado y le quedan dos años por delante. Con 83 años sigue al pie del cañón y con una actividad envidiable y una agenda a rebosar. Puede incluso que tenga un doble para poder estar en varios sitios a la vez. Lleva 25 años en el cargo al frente del Consistorio malagueño. ¿Qué pasará en 2027, cuando haya sumado una vela más a la tarta?