Lotería
El 25508, cuarto premio de la Lotería de Navidad, deja 8 millones en el Camino Suárez
La administración del Camino Suárez, en Málaga, ha repartido ocho millones de euros al vender 40 series del segundo cuarto premio de la Lotería de Navidad, el 25508, dotado con 20.000 euros al décimo
Sigue en directo el sorteo de la Lotería de Navidad
El sorteo de la Lotería de Navidad ha dejado otro gran pellizco en Málaga capital en la octava tabla. A las 12.36 horas, ha salido el segundo cuarto premio del día, el 25508, premiado con 20.000 euros al décimo. Este número se ha vendido en muchos puntos de España, pero es en el barrio de Suárez de la capital en el que ha dejado 8.000.000 euros.
En total, la administración del número 30, del Camino Suárez, ha vendido entre sus vecinos 40 series, que son 400 cupones de este cuarto premio: 25508. Dotado de 200.000 euros a la serie y 20.000 € al cupon, hacen un total de 8 millones de euros repartidos en e populoso barrio
Esta administración vuelve a repartir suerte entre los vecinos de esta populosa calle, a la que acuden cada día vecinos de Suárez, Parque Victoria Eugenia y Miraflores, ya que el pasado 1 de mayo vendió 13 décimos de un segundo premio de la Lotería Nacional del número agraciado, el 43642, dotado con 60.000 euros a la serie. Y el pasado 28 de junio repartió 38.380 euros en la Bonoloto, tras vender un boleto con 5 aciertos, más complementario.
Consulta aquí si tu décimo está premiado y todos los resultados de la Lotería de Navidad 2025.
