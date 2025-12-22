El 60649, quinto premio de la Lotería de Navidad deja 2,7 millones en Málaga

En la cuarta tabla, poco después de las 10.40 horas, precediendo al Gordo del Sorteo de Lotería de Navidad, la suerte del sorteo recaía en la provincia con el 60649, el segundo de los ocho quintos, premiado con 60.200 euros la serie y con 6.020 euros el décimo, con más de 2.769.200 euros.

La administración El Brujo del Centro Comercial del Plaza Mayor de la capital ha vendido 45 series, un total de 450 décimos, repartiendo un total de 2.709.000 euros. Y no muy lejos de Churriana, en Torremolinos, se han vendido otra serie de este quinto premio. Ha sido la administración Los Jazmines de la plaza del Lido, que ha vendido diez décimos premiados de este número (dotado cada uno con 6.020 euros), repartiendo un total 60.200 euros.

Este 2025 que apura sus últimos días será un año que no olvidará la administración del parque comercial Plaza Mayor, ya que está siendo prolija en premios. En mayo pasado selló el Gordo de La Primitiva, dotado de casi 60 millones, en concreto 59.689.273 euros.