El 90693, tercer premio de la Lotería de Navidad, deja 750.000 en Málaga

En la quinta tabla, a las 11.11 horas, el Sorteo de Lotería de Navidad dejaba otro pellizco, de 750.000 euros en la provincia con el 90693, el tercer premio, dotado de 500.000 euros a la serie y 50.000 € al décimo. En total, se han vendido 15 décimos repartidos en seis administraciones: Aeropuerto de Málaga , la de calle Catapilco de la capital, en Benalmádena, Torre del Mar, Estepona y Torrox .

De los 750.000 euros que ha repartido este número en la provincia, 600.000 € se han vendido en tres administraciones: la de la terminal 3 del Aeropuerto de la capital (que ha vendido 5 décimos), la de calle Angustias de Torre del Mar (4) y el estanco de la avenida Antonio Machado de Benalmádena Costa (3). La administración del aeropuerto ha repartido un total de 250.000 euros, la de Torre del Mar, 200.000 €, mientras que la benalmadense, 150.000 euros.

Otras tres administraciones han vendido un décimo, premiado con 50.000 euros, cada una: la de calle Catapilco de la capital, el Centro Comercial Punta la Plata de la Carretera de Cádiz de Estepona y la administración de El Morche de Torrox.

"Me estoy enterando por ti"

En Benalmádena Costa, el premio ha sorprendido por completo al Estanco Bide-Garay. "Me estoy enterando por ti", confesaba a este periódico una de las responsables del estanco, junto a la plaza Solymar, entre gritos de alegría al fondo. En este establecimiento se han vendido tres décimos, lo que suma 150.000 euros repartidos: "No sé aún a quién, pero qué alegría".

La suerte ha vuelto a pasar por La Gata Loca, que este año celebra un tercer premio, el 90693, aunque en este punto solo se ha vendido un décimo, premiado con 50.000 euros. Además, también ha dejado un pellizco con otro número agraciado: el quinto premio 79432, del que se ha vendido un décimo en Málaga.

La racha también ha alcanzado a Torre del Mar (punto mixto), donde el número premiado salió por máquina. "Esperemos repartir muchos más premios en el día de hoy y, para El Niño, a ver si nos superamos", señalaban con ilusión. El listado de localidades tocadas se completa con Torrox, donde también se ha consignado otro décimo premiado.

En la administración del centro comercial Punta la Plata en el municipio de Estepona se ha vendido un tercer premio a solo un décimo. Rosario Nieto ya vendió hace 9 años el segundo premio, justo el primer año que se hacía cargo de la administración