Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de NavidadLoteríaQuinto premioViviendaCadáver mujerCastañedaVialiaAutobúsComprobar la Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Sorteo

El 90693, tercer premio de la Lotería de Navidad, deja 750.000 en Málaga

Un número muy repartido, que ha dejado premios en la capital, Torre del Mar, Benalmádena, Torrox y Estepona

La administración del Aeropuerto ha vendido cinco décimos del tercer premio 90693, repartiendo 250.000 euros

La administración del Aeropuerto ha vendido cinco décimos del tercer premio 90693, repartiendo 250.000 euros / Álex Zea

Javier Lerena

Chaima Laghrissi

Esperanza Mendoza

En la quinta tabla, a las 11.11 horas, el Sorteo de Lotería de Navidad dejaba otro pellizco, de 750.000 euros en la provincia con el 90693, el tercer premio, dotado de 500.000 euros a la serie y 50.000 € al décimo. En total, se han vendido 15 décimos repartidos en seis administraciones: Aeropuerto de Málaga, la de calle Catapilco de la capital, en Benalmádena, Torre del Mar, Estepona Torrox.

De los 750.000 euros que ha repartido este número en la provincia, 600.000 € se han vendido en tres administraciones: la de la terminal 3 del Aeropuerto de la capital (que ha vendido 5 décimos), la de calle Angustias de Torre del Mar (4) y el estanco de la avenida Antonio Machado de Benalmádena Costa (3). La administración del aeropuerto ha repartido un total de 250.000 euros, la de Torre del Mar, 200.000 €, mientras que la benalmadense, 150.000 euros.

Otras tres administraciones han vendido un décimo, premiado con 50.000 euros, cada una: la de calle Catapilco de la capital, el Centro Comercial Punta la Plata de la Carretera de Cádiz de Estepona y la administración de El Morche de Torrox.

"Me estoy enterando por ti"

En Benalmádena Costa, el premio ha sorprendido por completo al Estanco Bide-Garay. "Me estoy enterando por ti", confesaba a este periódico una de las responsables del estanco, junto a la plaza Solymar, entre gritos de alegría al fondo. En este establecimiento se han vendido tres décimos, lo que suma 150.000 euros repartidos: "No sé aún a quién, pero qué alegría".

La suerte ha vuelto a pasar por La Gata Loca, que este año celebra un tercer premio, el 90693, aunque en este punto solo se ha vendido un décimo, premiado con 50.000 euros. Además, también ha dejado un pellizco con otro número agraciado: el quinto premio 79432, del que se ha vendido un décimo en Málaga.

La racha también ha alcanzado a Torre del Mar (punto mixto), donde el número premiado salió por máquina. "Esperemos repartir muchos más premios en el día de hoy y, para El Niño, a ver si nos superamos", señalaban con ilusión. El listado de localidades tocadas se completa con Torrox, donde también se ha consignado otro décimo premiado.

Noticias relacionadas y más

En la administración del centro comercial Punta la Plata en el municipio de Estepona se ha vendido un tercer premio a solo un décimo. Rosario Nieto ya vendió hace 9 años el segundo premio, justo el primer año que se hacía cargo de la administración

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Descubren a una familia británica intentando colar un cadáver en un vuelo de Easyjet que salía de Málaga
  2. Málaga, en alerta amarilla por lluvias: la Aemet informa de las previsiones
  3. Fuertes lluvias y rayos sorprenden a Málaga capital: más de 40 litros por metro cuadrado en la provincia
  4. «Málaga se preocupó del desarrollo y no de que hubiera un buen transporte»
  5. Málaga se prepara para una Nochebuena fría y lluviosa: Aemet alerta sobre la borrasca
  6. El edificio que alberga el hotel Room Mate Valeria de Málaga cambia de propietario
  7. Lluvia en Málaga: Las precipitaciones de este viernes dejan más de 36 litros
  8. Así será el nuevo Centro de Protonterapia de Málaga que contará con uno de los equipos de Amancio Ortega

Directo de la Lotería de Navidad: El Gordo deja en Marbella 120 millones de euros vendidos por el restaurante El Leonés

Directo de la Lotería de Navidad: El Gordo deja en Marbella 120 millones de euros vendidos por el restaurante El Leonés

"Vamos a tener unos Reyes estupendos": el 25412 reparte más de 8,2 millones en Vialia

"Vamos a tener unos Reyes estupendos": el 25412 reparte más de 8,2 millones en Vialia

El 60649, quinto premio de la Lotería de Navidad deja 2,7 millones en Málaga

El 60649, quinto premio de la Lotería de Navidad deja 2,7 millones en Málaga

Otro quinto premio de la Lotería de Navidad, el 77715, deja 30.000 euros en la provincia

Otro quinto premio de la Lotería de Navidad, el 77715, deja 30.000 euros en la provincia

El 25508, cuarto premio de la Lotería de Navidad, deja 8 millones en el Camino Suárez

El 25508, cuarto premio de la Lotería de Navidad, deja 8 millones en el Camino Suárez

Málaga enfila nuevo récord de exportación en 2025: casi 2.900 millones hasta octubre, un 4,2% más

Málaga enfila nuevo récord de exportación en 2025: casi 2.900 millones hasta octubre, un 4,2% más

El 90693, tercer premio de la Lotería de Navidad, deja 750.000 en Málaga

El 90693, tercer premio de la Lotería de Navidad, deja 750.000 en Málaga

¿Sabías que tu estómago tiene más neuronas que la médula espinal? 16 curiosidades sobre este órgano

¿Sabías que tu estómago tiene más neuronas que la médula espinal? 16 curiosidades sobre este órgano
Tracking Pixel Contents