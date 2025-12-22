"Compré anoche el décimo y hoy me vuelvo a Canarias": el Vialia vende un quinto premio

Uno de los quintos premios de la Lotería de Navidad ha repartido suerte en el Centro Comercial Vialia. El 25412, dotado de 60.200 euros a la serie y 6.020 euros al décimo, ha repartido un total de 8.247.400 euros con 1.370 décimos vendidos

El vendedor, José Cubero, lleva 15 años en esta administración y asegura que es el premio más alto que ha vendido nunca. "Ya tocaba", celebra Cubero, quien afirma que es un número propio de la administración y que en cuarenta años nunca había sido premiado.

Turista premiado

Entre los afortunados se encuentra la curiosa historia de Braulio Díaz, un turista procendete de Canarias que compró ayer el décimo. Con lágrimas en los ojos y acompañado por su hija cuenta que llevaba una semana en Málaga y hoy era el día de regreso a su hogar, cuando tras ver el revuelo en la administración, se ha acercado y ha comprobado que su décimo ha sido premiado.

Un turista de Canarias, junto a su hija, muestran su décimo premiado en el Vialia / Alfonso Vázquez

"Vamos a tener unos Reyes estupendos"

Mª Pilar Hidalgo y su hija Marta, vecinas y compradoras "de toda la vida" de esta administración, han sido otras de las agraciadas. "Cuando tocó el gordo me desentendí. Ha sido mi hija la que me ha avisado de que habíamos ganado", cuenta Hidalgo. "Este año vamos a tener unos Reyes estupendos", añade la premiada, mientras celebra junto a su hija los 6.000 euros del décimo.