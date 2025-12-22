Lotería de Navidad
"Compré un décimo para mí y le regalé otro a mi casera": cuarto premio en Camino Suárez
El 25508, cuarto premio de la Lotería de Navidad, vendió 400 cupones y deja 8 millones en el Camino Suárez
Vecinos y vendedores de la Administración de Lotería de Camino Suárez festejan la llegada del cuarto premio de la Lotería de Navidad. El 25508, premiado con 20.000 euros el décimo, ha sido vendido en este barrio y ha dejado 8.000.000 euros.
Vecinos premiados
Jose Carlos Chacón ha sido el lotero encargado de vender el décimo, junto a quien considera que ha sido "quien ha traído suerte". Irene es una de las empleadas de esta administración, quien lleva poco tiempo y quien no solo repartió suerte, también la ha ganado: compró un décimo de este número y regaló otro a su casera, quien asegura que le "hacía mucha falta".
Chacón cuenta que este número se vendió hasta ayer por la noche, que se hicieron las últimas compras de este décimo. "Es un número muy bonito", expresa el lotero.
Teresa se enteró de que había ganado este cuarto premio gracias a La Opinión, cuando acudió a la administración sin saber que había sido premiada y ahí mismo fue informada. La vecina recibió la noticia con sorpresa y emoción: "Me viene muy bien para tapar agujeros".
