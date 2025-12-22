Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios de La LoteríaTodos los premiosEl Gordo en Marbella8,2 millones en Vialia8 mill. en SuárezQuinto premioComprobar la Lotería de NavidadViviendaPlenoA-7Funes
instagramlinkedin

Lotería de Navidad

"Compré un décimo para mí y le regalé otro a mi casera": cuarto premio en Camino Suárez

El 25508, cuarto premio de la Lotería de Navidad, vendió 400 cupones y deja 8 millones en el Camino Suárez

La administración del Camino de Suárez, 30, ha repartido 8 millones de euros en un quinto premio

La administración del Camino de Suárez, 30, ha repartido 8 millones de euros en un quinto premio / Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

Laura Rubio

Málaga

Vecinos y vendedores de la Administración de Lotería de Camino Suárez festejan la llegada del cuarto premio de la Lotería de Navidad. El 25508, premiado con 20.000 euros el décimo, ha sido vendido en este barrio y ha dejado 8.000.000 euros.

Vecinos premiados

Jose Carlos Chacón ha sido el lotero encargado de vender el décimo, junto a quien considera que ha sido "quien ha traído suerte". Irene es una de las empleadas de esta administración, quien lleva poco tiempo y quien no solo repartió suerte, también la ha ganado: compró un décimo de este número y regaló otro a su casera, quien asegura que le "hacía mucha falta".

Celebración en la administración de Loterías del Camino Suárez, que ha repartido 8 millones del cuarto premio, 25508

Una de las agraciadas con el cupón del cuarto premio de la Lotería de Navidad en la administración del Camino de Suárez / Álex Zea

Chacón cuenta que este número se vendió hasta ayer por la noche, que se hicieron las últimas compras de este décimo. "Es un número muy bonito", expresa el lotero.

Noticias relacionadas y más

Teresa se enteró de que había ganado este cuarto premio gracias a La Opinión, cuando acudió a la administración sin saber que había sido premiada y ahí mismo fue informada. La vecina recibió la noticia con sorpresa y emoción: "Me viene muy bien para tapar agujeros".

Celebración en la administración de Loterías del Camino Suárez, que ha repartido 8 millones del cuarto premio, 25508

Celebración del cuarto premio de la lotería de Navidad en el barrio de Suárez / Álex Ze

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents