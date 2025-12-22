EasyJet niega que la pasajera británica fallecida en uno de sus vuelos desde Málaga muriese antes de embarcar

EasyJet ha salido al paso de la polémica generada tras el fallecimiento de una mujer británica de 89 años en un vuelo que partía del Aeropuerto de Málaga con destino a Gatwick, negando que la pasajera estuviera muerta antes de subir al avión y asegurando que el deceso se produjo una vez ya había embarcado.

El incidente, adelantado por el Daily Mail, causó un gran revuelo después de que varios testigos relataran que una familia británica intentó viajar con la mujer alegando ante el personal de la aerolínea que se encontraba “muy cansada” o dormida. El cuerpo de la mujer llegó al avión en una silla de ruedas y fue trasladado a los asientos traseros, donde los familiares la levantaron para colocarla en su asiento. Un pasajero aseguró haber oído a un miembro del grupo decir a un empleado de EasyJet: “Está bien, somos médicos”.

Antes del despegue, la tripulación fue alertada de que la pasajera había fallecido, lo que obligó al avión a regresar a la terminal cuando ya había iniciado el rodaje por la pista. El suceso provocó un retraso de aproximadamente 12 horas en el vuelo.

Pese a los testimonios de algunos pasajeros, la aerolínea rechaza que la mujer falleciera antes del embarque. En un comunicado, EasyJet aseguró que la pasajera contaba con un certificado médico de aptitud para volar y que estaba viva en el momento de subir al avión. Según la compañía, fue solo después de embarcar cuando la mujer necesitó asistencia médica y falleció.

«Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de la pasajera que lamentablemente falleció, y les ofrecemos nuestro apoyo y asistencia en estos momentos tan difíciles. Se le permitió volar porque tenía un certificado médico que la habilitaba para viajar en avión y contaba con la asistencia de personal médico durante el trayecto», señaló la aerolínea.

Por su parte, EasyJet subrayó que «el bienestar de nuestros pasajeros y tripulación es siempre la máxima prioridad».