Sucesos
EasyJet niega que la pasajera británica fallecida en uno de sus vuelos desde Málaga muriese antes de embarcar
La aerolínea desmiente la versión de que la mujer de 89 años ya estuviese fallecida y asegura que murió estando en el vuelo
EasyJet ha salido al paso de la polémica generada tras el fallecimiento de una mujer británica de 89 años en un vuelo que partía del Aeropuerto de Málaga con destino a Gatwick, negando que la pasajera estuviera muerta antes de subir al avión y asegurando que el deceso se produjo una vez ya había embarcado.
El incidente, adelantado por el Daily Mail, causó un gran revuelo después de que varios testigos relataran que una familia británica intentó viajar con la mujer alegando ante el personal de la aerolínea que se encontraba “muy cansada” o dormida. El cuerpo de la mujer llegó al avión en una silla de ruedas y fue trasladado a los asientos traseros, donde los familiares la levantaron para colocarla en su asiento. Un pasajero aseguró haber oído a un miembro del grupo decir a un empleado de EasyJet: “Está bien, somos médicos”.
Antes del despegue, la tripulación fue alertada de que la pasajera había fallecido, lo que obligó al avión a regresar a la terminal cuando ya había iniciado el rodaje por la pista. El suceso provocó un retraso de aproximadamente 12 horas en el vuelo.
Pese a los testimonios de algunos pasajeros, la aerolínea rechaza que la mujer falleciera antes del embarque. En un comunicado, EasyJet aseguró que la pasajera contaba con un certificado médico de aptitud para volar y que estaba viva en el momento de subir al avión. Según la compañía, fue solo después de embarcar cuando la mujer necesitó asistencia médica y falleció.
«Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de la pasajera que lamentablemente falleció, y les ofrecemos nuestro apoyo y asistencia en estos momentos tan difíciles. Se le permitió volar porque tenía un certificado médico que la habilitaba para viajar en avión y contaba con la asistencia de personal médico durante el trayecto», señaló la aerolínea.
Por su parte, EasyJet subrayó que «el bienestar de nuestros pasajeros y tripulación es siempre la máxima prioridad».
- Descubren a una familia británica intentando colar un cadáver en un vuelo de Easyjet que salía de Málaga
- Málaga, en alerta amarilla por lluvias: la Aemet informa de las previsiones
- Fuertes lluvias y rayos sorprenden a Málaga capital: más de 40 litros por metro cuadrado en la provincia
- «Málaga se preocupó del desarrollo y no de que hubiera un buen transporte»
- Málaga se prepara para una Nochebuena fría y lluviosa: Aemet alerta sobre la borrasca
- El edificio que alberga el hotel Room Mate Valeria de Málaga cambia de propietario
- Lluvia en Málaga: Las precipitaciones de este viernes dejan más de 36 litros
- Así será el nuevo Centro de Protonterapia de Málaga que contará con uno de los equipos de Amancio Ortega