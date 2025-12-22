La esperanza de vida sube en Málaga: los malagueños viven de media 83 años

Los españoles cada vez viven más. Así lo refleja el último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el movimiento natural de la población al cierre del año pasado, con una esperanza de vida al nacer que alcanza ya los 84 años, la cifra más alta registrada hasta el momento.

El informe también confirma una tendencia sostenida: las mujeres viven más que los hombres, con una diferencia cercana a cinco años. En concreto, la esperanza de vida femenina se sitúa en 86,53 años, frente a los 81,38 de los hombres.

La esperanza de vida también crece en Málaga y se coloca entre las más elevadas. Los malagueños viven de media 83 años (83,07, para ser exactos), el dato más alto de la última década. Hace diez años, la cifra era de 81,64. Además, respecto al último año, la esperanza de vida ha aumentado alrededor de un 0,2%, al pasar de 82,9 a 83,07 años.

Según los datos de población de 2025, actualmente hay 7.262 personas con 83 años en la provincia. En Málaga, además, se cumple la regla general: ellas son más longevas que ellos. Las malagueñas viven hasta los 85 años, mientras que los hombres se quedan por debajo de la media, apenas superando los 80.

En el contexto andaluz, Málaga, junto a Granada y Córdoba, se sitúa entre las provincias con mayor esperanza de vida. Granada lidera el ranking autonómico con 83,42 años, seguida de Córdoba (83,18) y Málaga (83,07). Por detrás aparecen Jaén (82,80) y Sevilla (82,73); mientras que Cádiz registra 82,55, Huelva 82,42 y Almería cierra la lista con 82,10 años.

Malagueños centenarios

Con la esperanza de vida en cifras récord, vivir 100 años deja de ser una rareza absoluta. Málaga es la provincia andaluza con más personas de 100 años o más, con 274 centenarios, un dato que muestra cuántos malagueños desafían la media. Y la brecha por sexos vuelve a ser evidente: de esos 274, 214 son mujeres y 60 hombres. En el conjunto de Andalucía se contabilizan 1.637 centenarios. Tras Málaga, destacan Córdoba (266) y Granada (212), seguidas de Cádiz (200) y Jaén (158). Cierran la lista Almería (100) y Huelva (89).

A nivel nacional, España suma 17.038 personas de 100 años o más en 2025. La distribución vuelve a reflejar el peso demográfico: Madrid (2.592) y Barcelona (2.154) encabezan la lista y, juntas, reúnen 4.746 centenarios, casi tres de cada diez del total. Tras ellas aparecen Valencia (691), A Coruña (579) y Asturias (553); y completan el «top 10» Bizkaia (535), Zaragoza (451), Alicante (449), Pontevedra (406) y León (380).

Natalidad

Los datos también muestran las cifras de la natalidad en España, que ha descendido en un 0,8 por ciento respecto al año anterior. Con 318.005 nacimientos, esta cifra certifica la continúa tendencia a la baja de la última década.

De los más de 300.000 nacimientos, 81.339 fueron de madre con nacionalidad extranjera, lo que supuso el 25,6% del total (frente al 24,4% en 2023). También descendió el número de hijos por mujer (indicador coyuntural de fecundidad), que se situó en 1,10 niños por mujer, dos centésimas menos que el registrado en 2023.

El número medio de hijos descendió tanto entre las madres españolas (hasta 1,07) y una centésima entre las madres extranjeras (hasta 1,27).

Por contra, no ha variado la edad media a la maternidad que se mantuvo en 32,6 años en 2024, la misma cifra que desde 2021, aunque aumentó en el caso de las madres españolas, que tienen su primer hijo con 33,2 años, y se redujo en el caso de las madres extranjeras, que lo tienen con 30,5 años de media.